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參觀史丹福舊宅

趙燕強

加州州政府大廈兩個街區，有一座彰顯霸氣的第二帝國風格的建築，曾經的史丹福的私宅。走進訪客中心，導遊正在講解，這是一位談笑風生，睿智風趣的長者，不時地用眼神尋找每一個人，似乎怕我們走神。其實真不用擔心，他生動的語言，已經像一塊吸鐵石把每個人吸引在他身邊。

這棟建築本是沙加緬度商人Shelton C. Fogus的住宅，一八六一年史丹福競選加州州長一職，在競選尚未成功的情況下，買下了該宅，來作為當選州長後的官邸，其必勝的決心和自信可略見一斑。

那時這棟建築只有四千平方英尺，屬於中規中矩的義大利風格；史丹福接手後大興土木，幾經擴建，才到了現在的一萬九千平方英尺的規模，建築特徵也改用風靡一時的法國第二帝國的風格，似乎只有這樣才更符合他鐵路巨人、政治強人的身分。20世紀初，史丹福夫人把整棟建築捐給了教會，後來加州政府買下，開闢為州立公園（博物館），亦作為加州政府招待來自世界各地知名人士的場所。

導遊帶我們走進主樓，參觀客廳、餐廳、書房、臥室，所到之處流光溢彩，華麗耀眼，落地流蘇窗簾、晶瑩剔透水晶吊燈、大理石雕像，還有古典油畫、三角鋼琴、紅木家具，不一而足。但最令人感動的是最簡樸的一間房，那是史丹福兒子的房間，小得像間保姆房，床邊擺放著孩子的照片、地球儀、網球拍，小小的年紀他已和父母談起對未來的打算。

本應有一個美好前程的小史丹福，不料十五歲時在歐洲染上傷寒，過早夭折；史丹福夫婦失去了唯一的孩子，為此他們以兒子的名字創辦了史丹福大學。史丹福對妻子說：「以後所有加利福尼亞的小孩都是我們的孩子。」講到這裡，導遊停頓了一下，感嘆道：「如果小史丹福沒有染上傷寒，二十世紀的美國會是什麼樣呢？一下子大家都陷入了沉思。」

參觀結束導遊送上名片，一看是加州州長紐森（Gavin Newsom）的名片，心裡暗自調侃一番，看來他工作繁忙，只好委託導遊帶我們參觀了，下次一定拿著這張名片去拜見加州州長。

加州 義大利 史丹福大學

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