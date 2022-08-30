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瑪姬生日快樂

劉良昇
瑪姬生日快樂。(劉良昇提供)
瑪姬生日快樂。(劉良昇提供)

女同事瑪姬平日笑口常開，熱心助人，在辦公室內人緣頗佳。上月底，她生日的前一天，另一位女同事兼瑪姬的閨密潔西卡積極張羅安排，拿著生日卡片祕密地請辦公室其他同仁貢獻吉祥話，並一一簽下大名，這般規畫對於我這個在職場打滾三十年的「老鳥」而言，不過是司空見慣，習以為常了。

翌日清晨，我比瑪姬先一步到達公司，經過瑪姬辦公室時，從落地玻璃看到裡頭擺設的精緻程度，令人咋舌不已。潔西卡真是煞費苦心，在大家前一天下班後或當日上班前，著實悉心地布置一番，不但有多個精美的球形氣球，和一個有「Happy Birthday」字樣的大型五角星氣球從半空中俯視我們辦公區域以外，瑪姬辦公室設備中的主角：韓國三星牌弧形曲面寬體液晶顯示器，也被精心裝扮。

顯示器的後端貼上了「Happy Birthday」的花色橫幅標語，顯示器正面的螢幕，竟然以辦公室常用的紅色便利小貼紙，逐一排列構成了大大的「Happy Birthday」字樣（如照片所示），這倒是我人生頭一回親眼看到如此佳作。

壽星瑪姬進入辦公室時，只聽到她一陣誇張的尖叫，好似主動發訊通知壽星的「聖駕」蒞臨一般，眾多女同事聞聲簇擁而至，在人牆核心的內圈和她擁抱分享喜氣，我們男同事也在外圈幫腔祝賀。瑪姬不疾不徐頻頻拍照，我也用智能手機蹭了數張照片留念。

我笑說，瑪姬應該即刻請假回家休息一日，讓這些辦公室的「原裝」擺設再多存活一天，方才值得潔西卡的用心良苦，不然像顯示器的便利貼紙就必須要馬上移除才得以開機上班。

而該日上班的時間內，陸續有女同事拜訪瑪姬相互擁抱，也不時傳來瑪姬高分貝的爽朗笑聲。午餐時分，瑪姬主持的切生日蛋糕典禮，更是帶來了當天的另一個高潮。

生產部經理喬治後知後覺，到了下午才驚覺是瑪姬生日，他也特意路過示意，當看到瑪姬辦公室的「陣仗」時，也表達個人羨慕嫉妒之意。此乃前一次喬治過生日時，他的辦公室只有孤零零的氣球一顆，他描述那顆氣球還半死不活地「躺在地板上」，這自娛娛人的「笑果」也逗得大家合不攏嘴了。

想必這是瑪姬一次難忘的生日，因為連我這個局外人，都拍了相片好留住這歡聲笑語的辦公室一日體驗。

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