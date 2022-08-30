大約在五、六年前，離西雅圖 我家三英里遠的一家Kmart商場關閉之後，一家亞洲食雜店「百佳」隨之取代，「百佳」經營南北食材，東西料理，生意很好。而與它相隔只十幾米遠的一家艾柏森食雜店（Albertson）生意卻冷冷清清的，三年之後就關門大吉了，是否被「百佳」擠掉？不得而知。

艾柏森食雜店總部設在愛達荷州，是繼克羅格之後的北美第二大連鎖超市；但據我所知，近年來艾柏森在西雅圖的食雜店關閉的不止是「百佳」鄰居的這一家，可能是因為網路食雜公司太多了，人們都可以從網上購買食品，所以有不少食雜店關閉。

這家艾柏森食雜店關閉後，我以為這個店址不會再開食雜店，沒想到還是一家農貿市場使用這個場地，重新裝修之後開業。這家農貿市場的產品直接來自農場，在價格上比艾柏森食雜店更便宜，花樣也更多，它的產品適合老美，所以可以和鄰居的「百佳」競爭。

那時在我看來，有百佳和這家農貿市場在，其他食雜店很難在這裡立足了，況且在方圓三英里之外，還有數十家食雜店，如Fred Meyer、西福偉（SaveWay）和優質食品中心（QFC），都是華州眾人皆知的大型食雜店，競爭能力如雷貫耳，想要再開實體食雜店，除非有巨大的靠山才敢於下海。

但市場競爭是我們所不能想像的，不久前，我忽然收到了一家亞馬遜 新開的食雜店的優惠券，只要買四十美元就有二十美元的優惠，而這家店恰恰又是和「百佳」和農貿市場隔街道相望。亞馬遜是破兆美元的美國上市公司，幾年來不斷有食雜實體店在西雅圖開業，一定有它的利益和利潤所在，所以敢於刺刀見紅。

亞馬遜這家店一開業就大發優惠券，像這種買四十送二十的優惠券期限一周，向附近的所有居民戶連 續發了一個多月，我想收到的人只要有時間都會去買。而且第一次進去買東西之後，還送你一張十美元的永久優惠券，真是不惜血本。

我第一次到這家店的時候，才知道這裡原來是一家有名的百貨商場，不知什麼時候關閉，被財大氣粗的亞馬遜接手。走進店內，發現和一般的食雜店不一樣，前排中間是櫃台，櫃台右邊是退貨處，櫃台左邊有一排欄杆擋住進口，一條一米寬的通道就開在欄杆的中間，一條橫桿從通道左側向右側橫掛著，有人靠近的時候，右側橫桿會自動升起來，通道才開放。有幾位專門迎客的店員，只要你進來就會和你熱情打招呼。

走進店裡逛一圈，發現裡面的食雜品和其他食雜點大同小異，小包裝多，但是價格比起對面的「百佳」和農貿市場貴一些。買酒的櫃台專門設一條走廊，裡面的酒都在玻璃櫥上鎖，走廊入口有專人把關。

看來這家店非常重視保安工作，這讓我想起華州最近幾起「零元購」事件，所謂的「零元購」是指不法分子聚眾快速搶劫零售商店、超市、甚至奢侈品店。

但因為美國的司法漏洞，面對「零元購」亂象，就連警察 和政府也無能無力。朋友就目睹有人在一家店裡裝了一千美元以下的貨物上購物車，不付款，大搖大擺地走出店外，店員和顧客都看在眼裡而不敢阻止。不少實體店被零元購洗劫，我還以為是商店的損失，但是那些店家的老闆都說損失最終都落在顧客的身上，所以物價越來越貴，真是無語。

這家亞馬遜食雜店靠山太硬，有能力做好保安工作，這樣商店的損失就會減少，也許這就是他們創業的優勢，而其他老牌傳統的食雜店呢？他們的生存是不是更加艱難呢？