在退休 公寓的院子裡常常可以看見野生的小動物們，像流浪貓、小浣熊、野兔子什麼的，牠們理直氣壯地走來走去，並不怕人，有一個共同的特點是都肥頭大耳的。還有灰色的野鴿子，不在天上飛，也在地上走，肥得像北京 的鴨，一跩一跩的，都快走不動了；旁邊的狗也懶洋洋的，並不撲過來獵食，想必都飯來張口慣了，所以雙方相安無事。

最勤勞可愛的，是那些肥肥的小松鼠們。一隻隻胖呼呼的，拖著一條毛茸茸的大尾巴，和自己的身子差不多大小，卻能飛快地奔跑，十分輕盈靈巧。

別看牠們這麼肥，可一點都不懶，在樹上樹下、在草地上竄來竄去為生計奔忙。我注意到，牠們竟然可以在鐵柵欄頂端奔跑，那頂端是根橫著的圓鋁管，直徑一寸左右，上面豎著一簇簇尖刺，彼此相間一兩寸，這些肥松鼠們就在這尖刺之間的圓管上擺動毛茸茸大尾巴，調整著平衡，奔跑跳躍，如履平地，就像馬戲團的走繩演員。

牠們一邊表演著特技，一邊左顧右盼，有時看見旁邊樹上的桑葚，就停下來做一個立定跳遠，準確地跳上灌木細細的枝杈，和枝杈一起顫動，等不晃了，就吃著那黑紫的漿果。有時看見旁邊樹上的松果，更是輕車熟路地躍上松樹，揪下松果，用一雙小小的爪子捧著，飛快地轉動著松果啃食，快得叫你看不清牠的動作。

一次我在草地上散步，看見一隻小松鼠在我面前跑來跑去很忙碌的樣子，我很好奇，停下來仔細看牠在幹什麼？牠叼著一顆兩寸長的帶殼花生，塞滿了小嘴，一大半露在外面，跑兩步就停下來扒拉草地，然後又跑，又扒拉，一直走到我腳下才停下來。牠抬頭看看我，一雙晶亮的小眼睛骨碌碌轉動，然後旁若無人地越過我，繼續工作。

反覆四、五次後，終於找到合適的地方停下來，用小前爪迅速刨了一個坑，把大花生放進去，再把土扒拉回去掩埋好，我在牠旁邊興趣盎然的目擊了整個密藏過程，看來牠並不在意，相信我並非和牠一樣是雞鳴狗盜之徒，不會竊取牠的勝利果實。

如此搬運若干次，牠在不同地點藏匿了數顆花生，大概是為明春儲備食物，未雨綢繆。我擔心，將來牠還能記住準確地點嗎？我想起一個童話故事，小松鼠秋天埋下松子，想留在春天找來吃，可是當春天來了的時候，在牠埋藏松子的地方，松子沒有了，卻出現一片松樹林。小鳥和小動物們在林間跳躍，齊聲感謝小松鼠為牠們造出了綠色家園，小松鼠喃喃道，「可是，我的食物呢？」實際上，松鼠能找回來的食物大約三成左右，七成都貢獻給造林綠化了。

不過現在松鼠在北美已多到為患的程度，種菜種果人家尤其怕牠們，牠們飛簷走壁，無所不吃。