紅石峽谷國家保護區在拉斯維加斯西北，離城中心二十多分鐘車程，保護區裡有一條十三英里長的風景公路穿行在紅石山、戈壁山和山巒中的谷地，沿途有一些停車場，是不同步道 的起點，我們周末時常到保護區裡走一、兩段的步道，休閒放鬆。

七月末的一個周末，我們一早又到紅石公園，經過前一天晚上的大雨之後，保護區少了一些往日的蒼勁雄渾，多了一些嬌柔秀美，空氣格外清新、天空格外藍，乾淨的道路、乾淨的天空，山巒也是乾淨的。

這次我們走Lower Calico Hills步道，那是沿著紅石山腳的一段坎坷不平的碎石步道，狹窄的路上還因為前夜的雨濕呼呼的。

慢慢走下峽谷，看到步道旁邊巨大的紅石峭壁上，掛著幾副攀岩的鐵釘掛鉤，攀爬活動在紅石公園很流行，各種水平的攀爬者都能在這裡找到自己的攀登路線，大量陡峭的岩石絕壁吸引來自世界各地的攀岩愛好者。紅石公園裡有上千條攀爬路線，一般都是由第一個爬上去的人來命名這條路線，時間長了，就有了很多很有創意的名字，像「情人節」路線就是很有名的一個，有一次我們走Upper Calico Hills步道，就看到三組人馬在攀岩。

下到峽谷底部，見一不大的水塘，直徑大概五米，夾在幾個巨大的紅岩石之間，水塘的水是滿的，水面是褐綠色的，不起漣漪。後來看公園的介紹，才知這是沙漠裡的祕密蓄水，水塘就是在巨石間塌陷的地方，存著沙漠裡少有的雨水，一般能延續幾個月，這樣的水塘養育著像蝌蚪蝦，紅點蛤蟆等野生生物。

蝌蚪蝦的生命只有三個月，為繁衍物群，在牠被孵化出來到開始產卵，只有兩周到三周的時間，產出的卵如果沒有水是不能孵出新生命的，而這些卵在乾旱的時候可以存活幾十年，牠們耐心等待，等到有水的時候再孵化。多麽神奇啊。

身上有紅點的紅點蛤蟆，在水塘乾的時候，牠們會躲在很深的岩石下，那涼爽有點潮潮的縫隙中，在降雨時，牠們就冒出來產蝌蚪，這些蝌蚪在四十天裡就可以迅速生長成蛤蟆了。

在水塘附近，我們遇到好幾隻出來玩耍的蛤蟆，灰綠色的皮膚，在戈壁沙漠裡不仔細看還不容易發現，而且身上的紅點並不顯眼，個頭就是拳頭般大小。大概是見人不多吧，遇到我們時，牠們都不知道如何是好，睜著大眼睛，爬在地上一動不動，我們也不敢大步走，害怕嚇著牠們，只能悄悄移步，好在最後牠們都瞅著空子跳走了。

回去的路上，快開出風景公路的時候，看見前面路肩停著三輛工程車，走近後才發現是前夜的雨造成山洪，泥石流漫過公路，紅色的泥漿留在好長一段的公路上，公園員工正在清理路面。

以前走過幾段步道，途中都有一些雨後山洪危險的警告，當時還不在意，覺得很遙遠，沒想到這次就真切地感受到了。感謝員工們的辛苦付出，不然我們該如何駛過那泥漿覆滿的道路呢？

每次去紅石公園走走轉轉都有不同的收穫，大自然總能豐富我們的生活。