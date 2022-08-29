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車道的封嚴塗層

羅吉原

美國房子的車道連接車房與大馬路，大多是鋪成柏油路；也有人鋪上更昂貴的磚頭，或其他材料。

車道屬於屋主所有，交通量甚少，只有自家車子經過，如果車道的柏油路塗上「封嚴塗層」（Seal Coating）保護，可增長柏油路的壽命。

進入車道之前是鋪柏油的大馬路，屬於鄉鎮公所管轄，大馬路交通量大，不宜使用封嚴塗層，每十年左右，大馬路的柏油會被鄉鎮公所挖掉重鋪。

早年，我自己做（DIY）封嚴塗層，在房屋維修中心買五加侖桶裝的水性柏油材料，還有一個塗抹柏油的長柄大刷。當時的車道有一個橫向半寸寬的裂縫，貫穿整個車道，原因是車道的柏油慢慢蒸發，日久收縮，柏油裂開成兩大塊。我雖用填充物填滿縫隙，再塗封嚴塗層，冬天土地結冰，大自然的力量很大，隔年，同一個裂縫又跑出來；車道裂縫年復一年的，無法修好。

直到多年後，我把車道重鋪柏油，才根本解決裂縫的問題。次年，同一個商家跑回來替我做封嚴塗層，他說跟別家不同，他用的是油性的熱柏油，以機器產生八百磅的壓力，噴在現有柏油路面上，高壓的熱柏油可以進入所有孔隙，如此封嚴塗層一次搞定，以後不需再做，可是熱柏油不濃，噴灑後，縫隙都還在；另外，熱柏油跟原來鋪的柏油是同一個材料，所以外表上看不出做過封嚴塗層。

我一直懷疑以後不需再做是否屬實，今年，我車道上的幾個裂縫，變得越來越厲害，縫裡長出雜草，我只好找一家新的鋪柏油公司來解決。專業人士一車三人，一個小時便完工走人。專業的，跟我自己做很不同。

他們第一步是清洗車道，並去除柏油縫裡的雜草，我本以為他們會用高壓水清洗，結果他們用除草的工具吹掉、並打掉柏油路上的雜草，最後用火槍燒掉縫裡的雜草殘餘，完全不用水，效率很高。他們的第二步是用快乾的濃柏油灌入裂縫，僅十五分鐘就乾。最後再大面積地塗上封嚴塗層，車子放出水性的柏油，工人們穿長筒膠鞋，用大刷子，跟在後面把柏油均勻地塗在車道上。

和我的經驗一致，商家不保證現有的裂縫不會再裂開，也不保證在封嚴塗層之下不會有新的裂縫出現。唯一保證的是封嚴塗層本身，兩年不會剝落。

我的車道已經重鋪過一次柏油，初始的柏油是四寸厚，重鋪時，為省錢沒挖掉初始柏油，直接在其上加厚兩寸，下次重鋪時，要挖掉累積的六寸柏油，才能重鋪新的四寸。下次的工程要大不少，所以這次做封嚴塗層，希望能讓車道耐久一點；至少，裂縫裡的雜草近期內是看不到了。

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