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愛車一族

嘉音

其實我並不是特別愛車，人說新車買回來一上路就是舊車，所以常常新車到手沒多久，我就拿到自動洗車的大機器裡面洗；真正愛車的人都是親手洗車，打亮磨光，而我的車只要能開就好，最重要是它來照顧我，而不是我來照顧它。

自己成了小型商業主之後，會計師說買車不如租車，因為租的車可以用來公司抵稅。於是我多年來都是租車，每期三年，三年之後又換新車，所以經常有新車可開。但我始終沒有那麼愛惜我的新車，因為畢竟是租來的，租的東西總覺得不是自己擁有，隨便用用，反正三年之後又要換車。

每次車行都會要我買車身保護保險，意思就是說三年之後還車時，無論有什麼損傷，他們都會回收這輛車，而我並不需要把車整修好。一部車三年開下來，總是有一點擦擦撞撞的磨損，車內我也沒有好好保養，有時候水打翻、有時咖啡灑在上面，我都隨隨便便，畢竟不是我的車。十幾年來換了那麼多部車，還車的時候還真的都是東凹西洞的，而且大部分都是在不知情的情況下發生的。還車時，管它變成什麼模樣，坑坑巴巴，還了就走。

到了今年三年租約到期，以為我又可以再去車行開一輛嶄新的車回家，通常他們在到期前三個月都會主動來找我，告訴我可以提早換新車，最後三個月的租金不用繳。我正在詫異為何今年沒有來找我，到了最後一個月我把車開到車行去，停車場上空空如也。

走進大廳，我說明來意，結果銷售人員竟然告訴我，現在根本無新車可賣，因為這兩年的疫情讓海上運輸鏈遲鈍，所有車不是在國外或在海上，不然就是在港口，如今想要開新車預定時間要好幾個月。我心想這可怎麼辦？我這個車快要到期了，而且在一次停車的時候被人撞了擦傷，難看得要命，我也忍了兩年了。沒車可買？這倒是頭一遭。

那位汽車銷售人員對我非常客氣，他說我的車很好，才三年，也不算舊，車子狀況也好，他問我可知道現在舊車行情非常高，我這部車如果拿去賣掉還可以大賺一筆。我只有這輛車，如果我賣了它我開什麼呢？我問他我是不是要把這部車餘款付完買下來比較划算？那位銷售人員很有意思說，「如果妳是我妹妹的話，我就會告訴妳這麼做的。」

一旦開始決定要留下這部車，我慢慢開始喜歡這部車，先把擦撞的地方修好，又把車洗洗刷刷打磨到發亮，看起來像全新的一樣。以前的漫不經心，現在是又黏又愛，也不會輕易讓人擦撞我的車，更不會在車上把果汁或咖啡打翻，小心翼翼。原來擁有和租用，心情上有這麼大的差別。

租車 咖啡 租金

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