一個人走後，你可以忘記他的名位、權力及種種風光；但是你忘不了他留下的美好回憶，及一群常常陪伴你的朋友，這是最寶貴的遺產。

所謂遺產分有形及無形兩種，有形的是物產、流動資金等，讓你衣食無缺；無形資產讓你有源源不絕的友誼及資源。先夫留給我的無形資產，就是一群撲克牌友。

十一年前，我的老闆湯米是撲克高手，但是苦無對手，所以每個月底就拿八百美金打賞能打敗他的人，我基於好奇，在沒有撲克基礎概念下加入十人行列。前半年，我變成撲克隊友的笑柄，由於我的不按牌理出牌，大家一度誤以為我是高手常被我唬住，其實我是菜鳥。

在屨戰履敗又履敗履戰的成績下，數學天才的先夫非常同情我，便邀約這群高手到我家，以五元怡情及不涉及賭博之原則，循序漸進地帶我進入狀況。從撲克社交鬥智中，先夫也帶著我看人的牌品，教我品人的樂趣，他說朋友之間短期交往靠感覺，長期交往看性格，終生交往看人品。

經過先夫三年的訓練，我略懂訣竅，雖然他仙遊八年多，一周兩次的撲克仍持續，大家仍互相切磋牌技，雜以日常關心與扶持，或幽默風趣的話語，有時也比較手氣向背。據說手氣不佳時，上個洗手間就會好轉，也許這是老人尿遁的好藉口。我常感謝這群健康快樂的天才老牌友，讓我有高潮迭起的好時光；為了鼓勵撲克牌友牌藝精進，友情長存，更感謝湯米的英明帶領，每年還請撲克牌友吃龍蝦大餐。

大疫之年我們改成線上比賽，天涯海角均可打牌，比如我常在遊輪上與牌友比賽；近期大家突然壓力大增，因為我在遊輪巧遇一位三十歲的艾瑞克，他是業餘撲克高手，為了激勵這群數學天才的牌技，我邀請他成為牌友，成為老、中、青三代撲克群。雖然輸贏只是區區五元，卻帶給這群天才老人超值的快樂，個個無所不用其極想超越他，藉由這樣的腦力激盪，活化生命的挑戰力，會使大家更年輕。

時光荏苒，經過八年多生命中的春夏秋冬，從初期的哀慟到現在每周兩次與十位牌友的快樂時光，撲克情誼延續著先生的遺愛及美好回憶。這種無形遺產，讓獨居的我不寂寞，永遠活在先夫的陪伴中。

人生之中，有個懂你的人便是最大的幸福；懂你的人，也許已經不在身邊了，但是會永遠以另一種方式陪伴著你。