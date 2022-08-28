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又是紫薇花開時

平心

我居住的小鎮常年綠意盎然，放眼望去，處處可見紫薇樹，它的樹姿優美，樹皮光滑潔淨，花色豔麗，花朵繁密，且花期長久。最常見的是深紫、大紅、粉紅及白色的紫薇花，錯落有致地散布在建築物前、庭院中、草坪四周或列植於行人道及公園中的小徑兩旁吐芳爭豔，每年一到盛夏，紫薇柔枝碧葉，花朵盛開，爛漫嬌豔美不勝收。

在我的陽台前有一棵枝繁葉茂、冠如華蓋、開滿了粉紫色花團的紫薇樹，它無視於塵世的喧囂與無常的急風驟雨，年復一年安然若素地開啟美麗的花季。

除了不時的招蜂引蝶之外，常見蜂鳥以曼妙舞姿縈繞其中。我常佇立於陽台，咫尺之距，只見懸停或振翅停空的蜂鳥能輕鬆在花叢間，敏捷地上下飛、側飛甚至倒飛，還能原位不動地停留在花前，以那又尖又長有如吸管的嘴取食花蜜和昆蟲，每當我沉醉於眼前的美好畫面，總不禁讚嘆大自然生態的神奇與奧妙。

去年春天，我的門前小徑及陽台上突然莫名的出現黏稠黑油，頗為怵目驚心，極其煞風景。經由專人檢視，方知原來這棵紫薇樹慘遭蚜蟲入侵，感染了「煤煙病」，大量繁殖的小蟲分泌蜜露誘發病菌，使葉面布滿黑色黴層，不時滴著黑油，令人不忍卒睹，我很擔心這麼一棵大樹一旦染上重症，為了避免感染附近其他的樹，是否會慘遭砍除的命運？

幸好園丁修剪去了三分之一的樹枝後，以滅菌液噴灑作業除蟲害，過了數個月的時間，方才逐漸改善油液滴落的情況。    

我目睹它從奄奄一息到大病初癒，宛如脫胎換骨，至今年初夏，見它再度呈現出欣欣向榮的生機，不禁為它堅韌的生命力喝采。

只見滿樹花苞迫不急待地爭先綻放，簇擁著的繁茂壓低了柔韌的枝椏，卻仍俊挺的支撐著一樹英華，還不時的隨風搖擺生姿。

一日，見園丁搬來梯子正準備修剪垂懸的枝椏，我隨即要求他可否等花謝了後再修剪？感謝他手下留情，居然同意了。

雖然它有得天獨厚的漫長花季，然而我總是懷著有花堪賞直須賞，莫待無花空憑弔的心情，不時在窗前凝望落花以輕盈優美的舞姿，任意的飄灑著。一夜之間，小陽台上儼然已鋪蓋了一張碎花薄毯，一陣風來，滿地的花瓣瞬間堆落成陣。

不知何時它們又瀟灑自在地隨風掦長飄泊，去留無聲，豈在乎何處是歸宿？它不卑不亢地與大自然共舞，淡然又不失幽雅地在人間取悅賞花的知音，直到鞠躬盡瘁；隔年春夏之交，它又默默在我窗前展現另一季的華麗。

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