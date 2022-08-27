前幾天，朋友和我相約到一家三明治麵包店吃午餐，我們是在戶外用餐，店的戶外相當大，還擺放了許多的用餐桌椅，這家店位於兩條交通繁忙的十字路口旁邊。

我們吃完了午餐坐著聊天時，突然有一個人從我背後出現走到我面前，她彎下身來，臉很靠近我的臉，兩眼直瞪著我，我被她的長相和舉止給嚇壞了，當時我不理她，裝作很鎮靜地從坐椅上站了起來，準備離開。走沒幾步，突然有一個太陽眼鏡朝我身上扔過來，當時可真是嚇我一跳，我開始有點害怕，我馬上跑去店裡，告訴店員有人在外騷擾，接著我看到這個人手拿一個東西，往正在用餐的一對東方人的桌子上丟下去，然後這個人就走到路旁，走過對街，當店員出來時，這個人已走遠了。

從這人的舉動和表情，看得出來是心理不正常的人。特別在這三年的疫情 持續，人與人之間的隔離，心中的壓抑，有心理疾病的人愈發增加，再加上有些人認為新冠病毒是源自中國，還有最近美中競爭加劇，美中關係日趨緊張，因此對亞洲人隔外反感，有些人不分青紅皂白的仇恨，造成許多暴力、搶劫、槍殺事件，真是令人擔心。

以前只是從新聞報導，知道仇恨犯罪 在許多地方發生，沒想到現在親眼看到、親身受害。我深深體會到人們須要提高警覺，相互合作，阻止這樣的仇恨犯罪發生。