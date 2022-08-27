今年是家父百歲冥誕，離開我們十年了，生前點點滴滴、音容笑貌歷歷在目，特別懷念他。

幼時，爸爸帶著我讀書；國小時，給我兒童讀物閱讀，六年級時我得了全校作文比賽第一名，開啟日後無數作文比賽大門。考進市女中時，他陪我讀英文，那時我已經會自行逛書店，用零用錢買回西方小說，爸爸讓我養成讀書的習慣和寫作嗜好。他說過：｢寫作內容有景、物、聲、像、故事，自然引人入勝。｣

那時周末上午，爸爸常和幾名同事圍著我家大飯桌，鋪滿報紙，輪番上陣寫書法 ，熱議品評，我和妹妹、弟弟桌腳下鑽進鑽出，特別興奮；潛移默化中，我的書法今日差強人意。爸爸說：｢不管是王羲之的楷書或宋徽宗的瘦金體，書法貴在神韻。｣

我喜歡唱歌，自幼稚園起就唱合唱團，大一在全國大專合唱比賽時，爸爸居然戴著黑絲領結、西裝革履地出席比賽現場，令我驚訝不已。我的同學說他儀表出眾、風度儒雅、紳士舉止引人注目。他注重外表，頭髮梳理得晶亮，媽媽笑說蒼蠅停上去都會滑倒。

大三時，爸爸帶我們全家去中華商場吃午飯，他叫我點菜，我學電影 裡的情節，點了一碗五人份酸辣湯、三十個餃子、三十個鍋貼、一碟涼拌黃瓜，他直說我長大了。他主修經濟學，嗜好文學，對我們說：｢女性經濟獨立很重要，如此婚姻中不受制於丈夫，事業上也才能有所成，文學、音樂、繪畫當作嗜好，即可豐富精神生活。｣我們聽話，全都讀了理工和電腦。

我虛長小弟七歲半，故記得弟弟出生以後的點點滴滴。南台灣的天氣又熱又潮，爸爸下班之後，換上汗衫睡褲抱著一歲多的小弟，在天井中來回踱步，直到媽媽做好晚飯。後來大一些，晚上全家看電視時，小弟就坐在爸爸的大肚皮上，那是他的專座。

小弟五、六歲時，突然皮膚上長滿小痱子，又尖又硬。爸爸問他的醫生同事，建議多吃木瓜、番茄，於是小弟多了一個特權，坐在自行車的前座，爸爸天天載他去水果店吃木瓜，獨享爸爸的愛心；吃了一陣子，果然好了。

後來小弟又多了一樣特權，爸爸很喜歡看○○七影片，總是隨爸爸共乘自行車去看電影。媽媽也喜歡看電影，但因為孩子多家務忙，只能安頓大家睡了，請爸爸在家看門，獨自去戲院趕晚場，每次散場回家，全家都醒著在客廳等她，爸爸無奈攤攤手，媽媽安撫孩子們回房躺下。

爸爸想養一隻小猴，媽媽沒答應，養小鳥可以，於是他養了成群的十姐妹和文鳥；但是費時、費力、費錢，後來他不忍心全給放飛，百鳥拍翅嘩啦嘩啦地重回大自然，景象壯觀。因此我喜歡在後院賞鳥，看鳥群銀鈴般的啼叫飛翔，清晨黃昏貓頭鷹必然「唔、唔、唔」，凝天人合一之氣。

爸爸出差或調職，回家時一定帶回好吃的番薯或木瓜乾糖，我們都盼著他歸家的日子。他不吃，看著我們津津有味的吃相，臉上的摺子滿載濃濃笑意和溺愛，他說：「這是我的光榮時刻。」

爸爸也有留學夢，卻因國共內戰而任職台灣，晚年移民加州 十年等同圓夢。我住在美東，每年飛去看他一周，他總是戴領結穿西裝招待我，像朋友般，父女一起散步、談文論學，回憶已去天堂數十載的媽媽，閒談那食指浩繁為生活奔波的艱辛往事。我嘲笑他只會煮開水，他辯稱：「君子遠庖廚」；看他拿著放大鏡看報紙，使我鼻子發酸。一年積聚的話喋喋不休於七天中倒光，談笑中日子舒坦平和，就像加州天空，萬里如洗，藍得透心。

十年後，他去天上和媽媽團聚。如今，他和媽媽已化做夜晚的星星，閃出永遠的光輝，照看留在世上的五個孩子。