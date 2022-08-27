吃糖果是每個人小時候最愛做的事之一，五顏六色的糖果，是童年時光裡最重要的部分，那些糖果讓過去的歲月增添很多甜蜜回憶。

如果吃糖果也能成工作，而且收入豐潤，應該是每個小孩最高興的事了。世界上有沒有這種好康的工作？還真有。

一家總部位在加拿大安大略省的Candy Funhouse公司，前陣子發出徵才廣告，工作職位是「首席糖果品嘗官」，該職位的年薪是十萬加幣，換算起來大約是將近八千美元，工作內容則是測試該公司開發出來的糖果口味，預計每個月要嘗試三千五百種產品，扣除星期六、日不上班，每天就要嘗試一百二十五種糖果產品。既然是首席，當然也要承擔行政工作，諸如召開例行會議，以及將所嘗的糖果口味等做成報告，進而參與公司推出何種糖果到市場的決策等，該公司還提供「味覺」培訓。

這份工作除這些之外，最吸引人的在於申請者資格不需任何經驗，所需要的是對糖果、流行文化和甜食的熱情，而且沒有年齡限制，只要年滿五歲以上即可。確實，最喜歡吃糖的就是小孩，吃糖果是快樂的事，不用別人催促，拿起糖果就吃，甚至吃一整天都可以。

全美國最受小朋友歡迎的有兩個節日，聖誕節 和萬聖節 ，聖誕節可以收到滿滿的禮物；萬聖節則可以收集一整年的糖果，萬聖節那天更是可以明目張膽的吃一整個晚上的糖果，而來自各家的糖果更是琳瑯滿目，小孩喜歡，大人也愛。

讀碩士班時，我曾經帶著黑色巫婆帽，隨著美國同學到辦萬聖節派對大街上開眼界，那等「眾鬼歡騰」的歡樂氣氛不是東方人可想像的。當兩個小孩三、四歲時，我和丈夫就帶他們到社區，挨家挨戶敲門「討糖果」。那整晚，看著孩子們倒出整桶的糖果，一一撕開糖果紙，滿足的表情真讓人覺得幸福。

然而，糖果雖好吃，副作用其實也不少，蛀牙是一定的。對喜歡吃甜食的人來說，過量的糖，對二型糖尿病和心臟病 的增加也有超強的風險。我小時候喜歡吃糖果，像口哨糖，邊吃邊對著圓圈吹氣，就有口哨聲出現；外層甜甜的，吃到後來酸酸的梅芯糖；裝在圓形鐵盒裡，有葡萄、草莓、橘子多種口味、裹著厚厚糖粉的水果糖，這是我小時候的最愛，只是吃完之後滿嘴的白糖粉都逃不過媽媽法眼；還有三色軟糖、戒指糖、森永牛奶糖等等，現在想起來就覺得甜甜的。

吃太多糖果，以致我小學開始就蛀牙不斷，媽媽採取嚴格措施，但是媽媽越嚴，我就越想吃糖果。小時候的蛀牙，造成成年後上下兩排牙，布滿補牙、牙套、牙冠，吃東西不能順利咀嚼不說，牙醫還特別交代不能吃太黏的東西；向來喜歡的用糯米製成的年糕、麻糬等少吃，蚵仔煎更不能吃，就算吃也不能大口吃。

這份極具誘惑力的工作，雖藏著健康風險，但對喜歡吃糖果、喜歡新鮮與對開發新產品充滿好奇心的人來說，這份工作真像從天上掉下來般，令人不可置信。

據說申請者已超過七千人，並且陸續增加中，看來在八月三十一日截止前趨之若鶩者一定很多。如果在投入工作中，能注意牙齒清潔，並時時維持健康狀態，倒也不失為令人稱羨的工作。想想看，如果有一個小學生說他的職業頭銜是「首席糖果品嘗官」，一定羨煞他的同伴；將來結婚後，他的孩子們一定也會以無比羨慕與崇拜的神情看他，那等榮耀想必也是很非凡。