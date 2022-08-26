疫情兩年半後，人們開始恢復正常活動，今夏出門旅遊探親的，也屢見不鮮。住在西岸的表妹夫婦興致沖沖地跑來東部一遊，同時也來和我們相聚。他們精力旺盛，遊興更濃，費城 附近的名勝古蹟一一點到；東州監獄 （Eastern State Penitentiary)我們從未去過，決定與他們一同去參觀，開開眼界。

「東州監獄」位在費城市中區，我們坐遊覽巴士抵達目的地，一座古老的哥德式城堡建築，城堡四周圍著土丘，土丘上還種植了無名的野花。好不容易找到一個不起眼的大門，門內有個售票亭，沒想到參觀監獄還得購票入場。進入後自由行動，每個遊客發一套麥克風及耳機，可以隨看隨聽解說。

一進監獄，看見的是一片荒涼沒落的景象，油漆剝落的牆壁，鏽跡斑斑的鐵欄杆及門鎖，一條條深深的甬道，甬道兩旁全是一間間小小的牢房，牢房裡一個小鐵門，水泥牆木板地，因為年久失修，破破爛爛；有一間牢房還特別放著一張行軍床及毛毯，床的對面一個破板凳，板凳上放著漱洗用品，牆角一個類似廁所的水池，這就是當年坐牢的情景。聽說犯人都是單獨禁閉，日日夜夜，與世隔絕，目的是讓罪犯悔過自新；不聽話的囚犯，還會遭到鞭打及種種酷刑。

這樣的甬道有好幾條，呈車輪狀，中間的廳堂就是獄卒的監控場所，監獄占地面積很大，有幾個足球 場的面積，不進來看還真想像不到。

「東州監獄」是一八二九年興建的，是全世界第一座精心策畫、耗資最多的感化所，一九一三年使用，一九七一年正式關閉，監禁男女老少犯人共八萬五千人。美國聲名狼藉的黑社會頭子，阿爾·卡彭（Al Capone）也在這裡待過。他的囚房不同於其他犯人，裡面有收音機，還有漂亮的地毯和家具，牆上還掛著畫，真叫人目瞪口呆。

聽說監獄關閉後，曾有人建議拆除改建成商場或辦公大樓，但也有人主張保留，讓它成為一個歷史性的博物館，後人可以見證當年的刑罰制度，也以它做為今後刑事改進的座標。

旅遊多半看的是華屋美舍，這樣的景點少之又少，能有機會一睹社會百態的另一面，無疑也增添個人的認知及人生經驗。