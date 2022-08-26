記得讀大學時，電視轉播一個大型戶外活動，突然下起雨來，主持人趁機調侃：「如果氣象報告明天是晴天，你最好帶傘」，所以古人教我們要未雨綢繆，王夢麟那首「雨中即景」也說：「看見天色不對，最好把雨傘帶好」。因為天有不測風雲，只有切記出門看天色。

只是隨著科技的日新月異，手機 的氣象預報不僅隨手可得，還很準確。前一天早上九點，我跟老友約好在巷口會合，一起去植物園 散步，雖然仰望天邊，有一大片烏雲，但再看手機的氣象預報，確認全天多雲無雨，所以我們不疑有他，直奔目的地。

果然固定跳舞、舞劍、打太極的團體都來活動，只見園內一片歌舞昇平，不過好景不常，沒多久的工夫，急雨驟下，遊客紛紛試圖走避，對植物園地勢瞭若指掌的好友說，半分鐘步程的婚禮花園旁有個小走廊，可暫時避雨。我們趕到時，只有一個休旅車身長度的窄小走廊，已有四人捷足先登，沒法保持社交距離 不說，還擋不住驟雨淋濕長褲。

趁著雨勢稍減，我們又向前挺進，到辦公大樓前的棚下，沒想到那裡更是人滿為患，都是誤信氣象預報不會下雨的人。眼看雨勢沒有停止的跡象，衣服卻已近濕透，避免感冒，我們索性一不做，二不休，趁雨勢小時，逕往出口奔去。

沒想到跑著跑著迅即又轉為傾盆大雨，我們見勢跑到大門口公車亭暫避，眼看大雨繼續往身上猛打，只好不顧形象，做了一生從未幹過的事，站上候車鋼製長椅上，此時適逢一部公車到站，開門接載乘客，司機竟跟我們豎起大拇指，為我們狼狽的緊急應變按讚，我們只能苦中作樂，跟他揮手致意。

既然全身幾乎濕透，雨勢稍小，我們決定沿著街邊商家且戰且走，直奔回家淋浴更衣，這裡街邊商店不像台灣，有可供行人避雨的騎樓，最壞的打算，要是雨勢又轉大，就轉進商家暫避。

「盡信書不如無書」，盡信氣象預報，也不如無氣象預報，若不是對手機的氣象資訊堅信不移，這種滂沱大雨天，本該在家悠哉遊哉地憑窗欣賞雨景，也不會變成滿街奔逃的落湯雞。

然而天有不測風雲 ，人有旦夕禍福，這次不期遇雨讓我深深領悟：在人生的旅途，碰到突如其來的急風驟雨，與其怨天尤人，不如鎮靜以對，用力抖掉身上的雨滴，重整旗鼓，才能迎向雨過天晴的明天。