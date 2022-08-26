幾年前我和太太約澳洲 的朋友莉莉去西班牙旅遊，行前，莉莉說她女兒告訴她，巴塞隆納有幾家享譽歐洲的高檔西餐店，很有特色，值得我們去見識一下。

我問這種高檔的晚餐是什麼價碼？她說每人約一百五十歐元。說實話，這麼昂貴的價格把我嚇一跳，但聽聽這兩位女士對餐價似乎面無懼怕，一貫節儉的我就只能佯裝紳士，「欣然同意」。

到了巴塞隆納，風塵僕僕的我們三人，來不及梳妝打扮，就穿著便裝匆匆前來進餐。

這家飯店是這裡價格最昂貴的飯店之一，進了門口，裡面站著兩個英俊威武的男子，身著類似皇家 衛士般的制服，前來恭敬地引我們入座，便裝的我們，有皇室衛兵的引領，走進了富麗堂皇的餐廳，感覺像是劉姥姥進大觀園。

預定的餐位早已準備好，深棕的座椅、雪白的桌布、金銅的盤碟刀叉、淡黃的波浪型天花板，再加上精緻的吊燈，飯店的一切確實像網上所介紹的那樣，頗有貴族和皇家的格調。

每人一百五十歐元的食譜 已在網上預約，上餐前，服務員先遞上酒水選單。

我有所準備地連忙發話說，我們不需點酒，只上白水便可。

我們知道，在頂級的飯店裡用晚餐，沒有一瓶紅酒相伴，會被視為不成體統，也和其他飯桌頻頻乾杯的氛圍格格不入，但每人一百五十歐元已是我們這頓晚餐的最高上限，因此就只能厚厚臉皮，知禮節而不顧了。

開始上菜看得出一切都精心設計，巧妙的形狀構思、顏色搭配，再加上彩花麗葉的點綴，每一道菜如藝術品。每盤菜一上桌，首先聽到的是哢哢不斷地相機聲，兩位女士把那一幅幅的美餐圖案從不同角度盡收鏡頭；到了該動刀叉的時候，我的手有點顫抖，掂量二三，才能忍心割愛地將盤裡的美景吞下肚。

我們這個套餐從頭到尾共給每人上十二個盤碟，由於所做的菜式太偏重看相，所以有一半以上的盤中物，幾乎看不出是什麼做的；另外，每道盤菜雖精美，但數量少，晚餐近尾聲，肚子仍感空空如也，饑腸轆轆。

正當我們擔心吃不飽，商討回去吃方便面充饑時，服務員給我們端上了一個新菜，是一個白色圓盤，中間排著像是一個麵糰，麵糰上面插著一個看起來像紅櫻桃的小球，這道菜還需在飯桌上做點現場加工，只見服務員拿著一個精美水壺，往盤裡將熱水一倒，盤中那個麵糰居然從盤低迅速增大，幾秒鐘長成一個小圓柱，圓柱剛剛站立又慢慢地倒下。看著這道前所未見的菜式，我們三人都有點驚呆，又有些不知所措，都在尋思這是什麼食品？怎麼去吃？在我眼裡，它像是一種蚌類海鮮；而我太太和莉莉覺得是蘑菇一類的東西。

為了不出洋相，我問服務生這道菜應如何下手？這位西班牙人英語不太好，我無法完全聽懂他在說什麼，但聽得出他好似在告訴我們，可用手指頭拿去吃。聽到指引後，大膽的莉莉先聲奪人，拿起「蚌類海鮮」大口犒勞。

看了她咬了第一口，我也趕緊跟隨，不料一口下來，牙齒受挫，頓覺不對，這才細心地看了看手中的「蚌類海鮮」，原來它是熱騰騰的擦手毛巾。

此時，只有我那行動緩慢的太太，還沒開始吃毛巾，我們互相對視，笑意難忍。瞅瞅鄰桌，確認了沒有人看到我們的醜相時，都不再忍耐，開懷大笑。