童話故事總是那樣開始的， 很久以前的某個時間，然後主角會在合適的場景下出現，一番驚悚的經歷後，一切又恢復原狀。

那年暑假，我們帶兩個孩子去維州 拜訪朋友，計畫兩家人相偕出遊。何美；人如其名， 是外子大學時代系花，她的夫婿是維大機械系何教授，三位小朋友叮叮、噹噹、玲玲都在教授帶領下以反抗何美為樂事。

開門迎迓的是何美，據說教授領著孩子們去兜售家中的四十隻倉鼠，何美下了戰書，「倉鼠或假期？二選一」過一會兒，四個人把倉鼠原封不動搬回，沒人敢收這群繁殖力超強又具破壞性的鼠輩。最後決定在旅途中放生，像童話的情節一般，好人和壞人都十分明顯，何美成了罪大惡極的壞巫婆。

風塵僕僕地趕到波爾湖（Lake Powell），原計畫好搭乘渡輪遊湖，忽然有人提議租汽艇自駕 遊湖，號稱機械天才的教授，得到孩子們的全力支持，望著那湖面上的滑水板，忽上忽下，孩子們迫不及待想投入其中，不就是一個湖，頂多也就縱身一躍，加上可以省下一筆可觀的渡輪費，我們也就半信半疑地租了船。

雖然是一個「湖」，卻寬廣得毫無邊際，由科羅拉多河橫切出葛蘭峽谷（Glen Canyon），聳立於兩側的石壁嶙峋秀麗，像極國畫中的桂林山水。教授堅持安全至上，以時速二十哩蝸牛般的速度躋身眾船間，但凡大船駛過，每一陣吐納都震得天旋地轉，驕陽更片刻不饒地烘烤著， 偶爾的平靜竟似慈悲的佈施。

順岩壁前進，幽深曲折的峽道仿若長江三峽，但覺「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，峽谷盡處，峰迴路轉，呈現在眼前的是一道「彩虹橋」（Rainbow Bridge），科羅拉多河穿透的峭壁，在半空畫下拱門似的石橋。

正想靠岸加油，謙謙君子的教授宛如西遊記的唐僧，讓道讓行讓得無處可逃，在圓弧裡畫好幾十圈，繞不進核心區。一個小夥子跳上船，左閃右撞，迅速擠進船隊，他瞇著眼遠眺，警告我們「待會要下雨，你們儘快返航。」孫悟空總是匆匆去來，我們又跌進如來佛掌心。

果不其然，天邊飄來一片烏雲，俄頃，風雨交加，這一葉孤舟，只能在驚濤駭浪中載浮載沉。孩子們開心地在船尾汲出不斷滲入的湖水，大聲唱著歌。一眨眼，歌聲被浪濤淹沒了，輪機無助地在風浪中喘氣，汲水的孩子們和船首成60度斜角。湖面上無端生出好多支道、岔路，海水和雨水交織中， 不時傳來隆隆的雷聲，波濤毫不留情地衝撞著船板，隨時想吞噬這九條命，船底還有千年海怪的助攻，像被困在座失控的摩天輪，束手無策。

正在生死關頭上， 一線微光在遠處召喚， 外子接手後，加足馬力衝出黑幕， 摸索著進了，雨勢漸停。回首來處，正是晚霞滿天，吊在半空中的心這才落實了下來， 眼眶中一片模糊，分不清是淚，是汗， 抑或是感動？

撿九條命，故事終於有完美結果。玲玲依偎著教授，很篤定地說她看見了一群倉鼠 在天邊打起了燈光，孩子們一個接一個地響應。教授的一念之差，幾乎釀成災難的罪咎不再追究，巫婆又成了眾矢之的。

岸邊一片詳和，船家手腳俐落地泊了船， 彷彿是場仲夏夢，日月無聲，水過無痕。那樣的衝動一輩子只能有一次，機械系的何教授再也不敢貿然去開船了。歲月悠悠，那回不去的童話，潛入波爾湖底，偶爾被壞巫婆掏出來，一遍又一遍地轉述。