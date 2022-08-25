大兒子從初中一年級起就有一個華人同學，他叫班決明，他的父母親也是從台灣來美的留學生，因為班決明和兒子的背景很像，他們成了好友。班決明濃眉大眼，很好看，也很有規矩，每次來我們家玩，見到我都會很大方的叫聲阿姨好，我很喜歡這孩子。

手機還未普及的時代，孩子們還是用室話聯絡。有次有個小男生來電找兒子，兒子不在，我問對方是哪位？對方說，「我是班吉」（英語習慣把班決明簡稱班吉）。我追問一句，「你就是我平常（普通）認識的班吉嗎？」他笑著說，「是的，阿姨，是我。不過今天我是超級班吉」。從那時起，每次他打電話來，總是和我開玩笑，有時候告訴我他是普通班吉，有時候告訴我他是超級班吉。

大兒子和班吉在申請大學時，南加州 的航太工業正在大裁員，他們兩人都不約而同選讀文科。我們兩家的爸爸都是工程師，知道兒子不肯唸理工，都非常失望，尤其我家先生是航空太空 公司的總工程師，更難接受虎父犬子。但大兒子說，他有好多老中同學的爸爸都是工程師，只有自己的爸爸還有工作，別人都改行，所以他想從商。兒子後來告訴我，班吉的爸媽也很失望他不去唸理工，擔心文科將來不易找工作，但是班吉說他想教書，他說學校永遠需要好老師，他一定會找到好工作。

大兒子和班吉分別去不同的大學念書，每次放假回來，他們還會見面。班吉打電話到我們家來，還記得跟我開玩笑說當天是超級還是普通班吉；農曆春節期間班吉也會來拜年，我都會給他個紅包，直到他大學畢業後，拿到教師執照，開始在洛杉磯一個小學有正式的教書工作，他告訴我，他不能再收我的紅包了，我告訴班吉，他可以用紅包替經濟困難的小朋友們買文具，班吉才繼續收下。

班吉非常上進，當幾年老師以後，他一面教書還一面去讀教育行政研究所。那時候同年紀的朋友們都在忙著談戀愛，論婚嫁了，班吉卻忙著打工和讀書，研究所畢業後別人都有孩子了，他卻還是單身漢。後來班吉升遷到小學校長，我們都替他高興，沒想到才當幾年校長，班吉又去讀博士學位。

班吉念到博士學位後，開始申請大學助理教授的工作，他在社區大學教幾年後，終於得到外州大學教職，成為他們系裡最年輕的教授，後來班吉終於結婚，大兒子當他的伴郎。

依照慣例，伴郎要向新人致詞，兒子告訴大家說班吉非常孝順父母，對朋友真誠，工作認真，有上進心，是一個全方位的「超級班吉」。

班吉在外州好多年後升為正教授，最近更拿到了永久教授資格，他告訴大兒子他想回南加 州教書，以便就近照顧寡母。前幾天大兒子接到班吉太太的電話，說班吉突然過世，我知道後傷心掉淚，替班吉的母親、太太和三、四歲大的孩子心痛不已。

班吉一向身體很好，沒慢性疾病，也沒有感染新冠肺炎，由法醫檢驗，結果說是心肌梗塞，大兒子將要在班吉的告別式上致辭。真捨不得班吉在人生最完美的階段突然閉幕，特別寫下他燦爛的一生，以紀念這位超級優秀的晚輩。