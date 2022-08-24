網路有則短文：兩個台灣觀光 團到日本 伊豆半島旅遊， 路況不好，到處都是坑洞，一位導遊連聲說路面簡直像麻子一樣；而另一個導遊卻詩意盎然地對遊客說：「我們現在走的正是赫赫有名的伊豆迷人酒窩大道。」同樣的情況，不同的意念，便會產生不同的態度。思想何等奇妙，如何去想，決定權在你。

多有趣的分享，看後不覺莞爾，一樣的景況，竟會有如此不同的解讀，生活中原來只要能轉念，凡事往正向思考，再怎麼窘迫，都能夠輕鬆以對，讓人會心微笑。

我想起共事十多年的張姐，老闆的貼身秘書，講起話來像是一位大姐頭，有時飆起來，可是毫不留情，知道她雖沒惡意，但揚起性子時，挺讓人受不了。我淡泊名利、安守本分，不忮不求善盡職責，不甩她頤指氣使的高傲，我的態度經常惹得她不悅，她擺明了「順從她」就是王道，沒有人可以這樣「不甩她」，於是我們之間的鴻溝愈來愈深。

她跟主管抱怨我的某項業務做的七零八落，害她浪費時間重做，或許是主管也被她唸得受不了，所以裁示，把該業務全移交給她。她大概始料未及主管竟會做如此決定，但指令下來只好遵照辦理。她嘀咕：「以為我很閒嗎？」當然不是，只因她想把我一腳踩在地底。她大概不知道，我壓根不在乎她在主管面前擺我道，此時，張姐只好把這項業務收下來，沒人想再聽抱怨的話。

一個銅板不會響，其實我懊惱很久，為何本來不錯的友誼，後來會走樣？我不想和張姐正面衝突，無謂的傷神，且以老闆的立場，莫不希冀員工都能互相體諒，公司成長大家才能共享果實。

我不解張姐為何自抬身價，但那是她的選擇，不容我置喙，既然我要留在單位，就踏實做好每件事，方不枉老闆的信任。我雖表面上顯現不在乎，但心裡其實不快活。

但當我開始學佛，運用轉念，便把所遇到的一切都當做是成長的功課，相信自己正走在「迷人的酒窩大道」，不再把自己困在愁緒的牢籠裡。真正的修行，是透過身邊的人來覺察自己，我應該學習悠緩欣賞人生沿途風光。安於當下，用正念的力量，堅固自己的信念，做一個心裡有光的人。