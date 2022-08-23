清晨散步，走到村口的平交道附近，此時平交道上的柵欄已被放下，遠處並傳來警笛聲，我知道火車要來了。

我習慣性地駐足在軌道的不遠處，嗚、嗚、嗚…..火車來了。一、二、三、四、五……，我再次習慣性地開始數著一節一節的車廂。

大外孫四歲多時，女兒一家五口由紐約搬回新澤西 ，與我為鄰，那時我經常開車帶著外孫兄妹兩人去公園玩耍或是去買點心吃。某日我開車至村口，火車來了，大外孫興奮的開始數著節節車廂，我訝異地望著那張滿心歡喜的小臉蛋，我問他為什麼要數數？他答非所問地說道：「火車好長好長喲！」

我喜歡看那張喜悅快樂的小臉蛋，為了滿足他，我偶爾故意在火車快經過的時候，開車至軌道附近停車等候。他開始數，我也開始數，後來竟然變成了我們之間的一個習慣；當然，每次數完，兩人的數目永遠不同，誰對誰錯不重要，祖孫同樂，難忘懷。

這條火車線路是貨運，馬力強大，拖著一節一節的貨櫃、油箱，數來數去，幾乎次次超過一百節，載重威猛，令人讚嘆。

火車走遠了，今天一百二十七節。大外孫已上初中，再也不會如兒時一樣喜歡數車廂了，這些數字對我而言已沒有意義，只是回憶罷了。

說到回憶，讓我想起爸爸，爸爸離世已經十二年。那年大學暑假，我和朋友約定去台灣南部遊玩，我帶著淑妹坐火車南下高雄。這是我第一次坐這麼遠的長途火車，爸爸不放心，特地為我們買觀光 號列車車票。當時除了慢車、快車，觀光號列車是最新、最時髦，並且是台灣第一種裝置了空調系統的火車，還設有餐飲車廂，大都服務商旅客人。

那天爸爸送我們到台北火車站，並買了月台票，親自看著我們上火車，他則站在月台上送行。不到二十歲的我，第一次坐這高級列車，左摸摸右望望，興奮不已，突然，爸爸敲了敲火車的窗戶，並在窗子上寫了「茶，不要錢」四個字，當時我並不了解，爸爸擔心我們一路的吃喝，不要省錢，我則不在意什麼茶、什麼錢，快樂心情早就漲滿全身，吃喝一點也不重要。現在，爸爸，我想你了。

「火車快飛，火車快飛，穿過高山，越過小溪，不知走了幾百里……」是的，兒時的兒歌中，火車走得再遠，也帶不走回憶海潮中的片片段段 。