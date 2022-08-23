散步在百老匯大道，看到某大學研究組貼出的告示：年齡十八至六十五歲間的紐約居民，如在新冠肺炎流行期間出現憂鬱或焦慮等情緒困擾，可與該研究組聯繫，接受有資質專家的免費諮詢和治療。

我注意到告示下方的十幾張聯絡電話小條已被扯去一多半，再往前走又看到幾張相同的告示，聯絡小條也被扯去不少。據新聞報導，紐約公共心理諮詢熱線，在疫期接到的電話數量是以前的三倍。這表明肆虐間接導致許多人出現精神障礙。

前些日子見到一名華人 朋友，我不禁大吃一驚：只見他步履蹣跚，面色枯槁，眼睛無神，言語不清。上次見到他是在疫情 前，才兩年多不見，簡直判若兩人。

私下詢問他太太得知，他們住的地方華人很少，疫情前他每天在附近走走，偶爾遇到華人還能聊聊；疫情後他幾乎連家門都不出，無人可聊。太太每天外出打工，他就守在電視前追劇；一部四、五十集的電視劇，他三、四天就能看完。因為疫情，夫妻倆心情都挺壓抑，往往說不上幾句話就拌嘴； 因此兩人間話很少，各守一間房，各做各的事。他每天說不上幾句話，兩年下來竟成我見到的這副模樣。我感覺這位朋友已患上精神障礙，就把某大學免費諮詢和治療的消息告訴他太太。

疫期出現精神障礙，也發生於老美。前些時我接到一名美國朋友來信，讓我很吃驚。信很短，卻字跡潦草、標點符號缺失、言語紊亂，與先前的他判若兩人。他說自己「大聲粗暴地發洩對環境和家庭的不滿」，又說「我感到很難為情，但是不記得做過的事情。」這封信讓我懷疑他的精神可能不正常，後來遇到他太太，得知他確實患焦慮症。

疫期人們生活發生巨大改變：在家工作、失業、親友罹患新冠、與人缺少面對面的接觸與交流，都嚴重影響人們的精神狀態。在疫期照顧好家人的心理健康 ，成為對所有人的挑戰。人類是語言動物，夫妻生活在同一個屋簷下，彼此要多說話，即使沒有話題也要找些話題來交流；哪怕拌嘴，也勝過無話可說的零交流。社交接觸也很重要，要鼓勵親人通過電話、社交媒體和視頻，保持與他人的聯繫。如果覺察親人心理健康出了狀況，就不要硬撐，及時預約心理諮詢。

不僅平民百姓，就連前第一夫人米雪兒歐巴馬，在疫期也遇到情緒困擾。她坦承憂鬱「是人生的一部分，沒有什麼人一生都能得意洋洋，不會總是自我感覺良好。」米雪兒認為克服精神障礙，不但靠家人，更要靠自己。她介紹自己應對疫期憂鬱的經驗：不看會使自己感到焦慮的新聞，不讓負面資訊影響心情，主動聯繫家人與好友，讓自己從心情低落中抽離，轉換成讓自己開心。

生活總有高低起伏，低潮與高峰都是暫時的，我們必須準備好因應低潮，尤其是在疫情的艱困時期。

隨著疫苗的普遍接種，社會逐步有序開放，人際交流漸趨正常；相信受困於憂鬱或焦慮的人將大幅減少。