一九九九年的一個清晨，天還沒有亮，黑黑的天空中布滿明亮的星星，空氣格外的清涼爽快。朋友幫我把兩個大大的行李箱裝入車後倉，到達機場後，在慌亂中辦理好了一切登機的手續，坐在候機室，心還在怦怦跳著，這是我第一次坐國際航班，而且是去一個完全未知的國土。

隔著候機室的碩大玻璃窗，可以看到一架將要載我出行的座機，有著銀灰色的機尾。一對老夫婦前來問我的抵達站，「西雅圖 」，我告訴他們，喜悅浮現在兩名老人的臉上，他們說，「那好，我們跟著你就放心啦」。是什麼讓他們覺得我可以百分之百的保證他們的旅程？我自己還蒙在鼓裡呢！

對面坐著一名三十來歲的男子和他的母親，得知他是回西雅圖，這次該我的臉上浮出笑容了，終於有個真正的靠山了。但是他給我們的那種鄙視和嫌棄，讓我的心涼了半截，心裡非常迷茫，難道這就是我放棄一切要去的地方嗎？

下機後，又是一大堆的手續要做，我跟著一個身材高大的男子走入一間屋子，按照他的要求留下指印，我做的肯定不對，他那隻大手抓住我的手指，舉起來看了看嘟囔了什麼，然後幫助我按下來美國的第一個手印。出來後站在大廳，高高的天花板上點綴著明亮的燈光，面前站著一隻張著大嘴而且面相凶惡的警犬，那已經涼了半截的心，現在已冰透。

我在這個異國他鄉開始新的生活，一切都從零開始。參加ESL課程、學習開車、學習西方的烹飪、學習做個稱職的媽媽、學習如何料理家和大大的院子。婆婆是個非常美麗體貼的夫人，送給我一堆烹飪書籍。

一天我試著做橙香巧克力慕斯（Orange chocolate mousse），我要將橙子切半，挖出內瓤，填充進去的是用蛋清攪出很黏稠的泡沫狀糊，加入可可粉後就可以放進烤箱烘烤，這是我為節日準備的甜點。當老公看我用筷子去攪雞蛋清時，他連忙上來阻止，說我這樣攪到明天早上也不會有結果。

一次燉牛肉需要紅酒，我翻遍家，終於在一個小角落發現了一瓶紅酒，上面的文字我也不去看，是紅酒對吧。牛肉在鍋裡慢慢燉爛時，滿屋飄著西班牙葡萄酒那甜甜的香香的美味，我滿心歡喜地等待著剛剛歸家老公的讚許，可是看到的卻是他一臉的鬱怒，才知道那是他保存多年的珍品呀，但等到他吃下第一口牛肉時，氣也就消失得無影無蹤了。

很喜歡這裡的聖誕節 ，每到一處都能聽到那輕鬆愉快的樂曲，聖誕老人coming to town和jingle bell歌聲響徹在每個角落，各種音樂會和舞蹈演出比比皆是，叮噹的鈴聲和五彩繽紛的彩燈裝飾，人們穿梭在琳瑯滿目商店裡，挑選著為家人和朋友的禮物。不知道為什麼，每到這時我總是有著點點的惆悵。在回家的路上，坐在車裡等待著交通燈變綠，瞬間看到空中飛過那個熟悉的機身，銀灰色的機尾，淚水順著臉頰默默地流下。

二十多年的歲月一晃而過，我在這裡擁有一個溫馨的家，有兩個很懂事的女兒，也學會許多的生活技能，能夠自如地享受著當地的生活，可是我還是覺得心裡空空的，像是漂浮在空中的一根小草。

在這裡備受當地人的歧視，在國內我已成為觀光遊子，每次參加當地華人主辦的新年春節晚會時，倍感親切地聽著從加州 來的使館人員，念讀來自大陸的賀電和問候，看著那些經過精心排練不是很專業的舞蹈節目，特別是在結尾時聽到那近乎聲嘶力竭的祝福歌時，還是情不自禁地隨之唱起。

我知道我是誰，從哪裡來的，是那有著銀灰色機尾的飛航載我來的。