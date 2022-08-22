第一次看到壯麗的薰衣草景色，是在電視上看到的，那是旅行社的廣告，我驚訝偏冷的北海道，夏天居然開滿一整片山坡的薰衣草；整個山坡相當平整，坡度不大，並且畫分成很多寬寬的條狀，每一條都種不同顏色的花草，構成延綿幾百公尺的寬彩帶，非常好看，也很壯觀。

當時眼睛為之一亮，花農主人給大地穿上這麼絢爛的彩衣，實在讓我驚嘆，同時，我不由自主地感謝造物主，賜給人類這麼美好的禮物，說它是夏天的禮讚一點也不過分。

在美國加州 ，氣候溫暖，陽光充足，薰衣草一簇一簇的小花可以連續開花長達三個季度。一天到晩成群的蜜蜂都來一親芳澤，即使我用手去摘花，蜜蜂不但不會飛走，也不會螫人。薰衣草的葉子與花朵，含有一種特殊的氣味，但與薄荷不同，用手揉它，更加明顯。

我太太愛花、插花、種花，我也愛花與攝影 ，我戲稱我們都是愛花人士，她聽了之後，嘴角往上揚。春天的時候，我們夫婦一起去逛花圃，一進門就看到門口擺著很多盆薰衣草，我們挑選幾盆回家，種在前面的院子，沿著路邊排成一排，當花朵盛開的時候，一整排的淡紫色，與旁邊一大叢的鼠尾草的深紫色花朵，一淺一深互相輝映，非常好看。

在我們這條街散步的人常常停下腳步欣賞，有時候會跟我聊幾句，看到別人喜歡我家的花，我與太太都高興，我還會鼓勵他們，用鼻子嗅嗅花的香氣，並且用手揉揉花朵與葉子，體會那特殊的氣味，真是獨樂不如眾樂樂。

我知道義大利 南部有個地方叫做普羅旺斯，那裡的薰衣草花田很有名，與日本北海道並列為世界四大薰衣草花田。因花農經營得當，那裡成為結婚時取景的好地方，拍出來的相片氛圍很有味道，你儂我儂加上香花與美人，相得益彰，怎不叫人陶醉 ?

至於寶島台灣，有一個很吸引人的薰衣草森林公園，兩位年輕女孩辭掉銀行與鋼琴老師的工作，跑到台中的新社，在山區開疆闢土做起花農，把原來沒沒無聞的地方變成薰衣草森林，而且建立起休閒度假屋，那個地方讓人心曠神怡，非常值得一遊。現在把鏡頭拉回來，說說我家的薰衣草，當它開花之後所結的種子，藉著風力向左右鄰居散播，結果他們兩家都自然長出薰衣草來，他們喜歡，我也享受跟別人分享的快樂。

薰衣草的花和葉子，聞起來有特殊的香氣，最近我更知道，它還有另外兩個優點。第一，它的花與葉子製成的精油可助眠；第二，蜜蜂來採花蜜之後，所吐出來的蜂蜜含有特殊營養。

想不到小小的一簇花，竟然對人類有這麼多的貢獻，真的讓我心存感激造物者的奇妙，以及對人類的愛。所以我愛花，更愛薰衣草。