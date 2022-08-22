「盛夏白瓷梅子湯，碎冰碰壁當啷響。」每每看到這句話時，腦中呼之欲出的便是奶奶親手釀的楊梅汁。炎炎夏日，舀上三、四勺絳紅色的楊梅汁入冰杯，再倒入適量的爽水，酸甜的楊梅汁和無味的水相融，惹眼的顏色就像天空中高張的火傘般，令人灼灼自難忘。入口時酸溜溜又甜滋滋的味道在口中爆炸，味覺得到撩撥，往事也順勢爬上心頭訴眷念。

家鄉在南方，因此氣候溫暖潮濕極宜楊梅生長；離家不遠的那棵楊梅樹往往享受著四月帶來的溫情而綻放緋紅，花形呈柔荑序，盛滿的春暉和愛意使它微微下垂，頗為嫣然楚楚。

每到六月，楊梅樹則漸漸開始移時換景花成果，待到楊梅徹底成熟後，奶奶便會開始採摘。長長的梯子抵著厚實的樹幹，上面站著年邁卻又幹練的老人，她總是身挎一只木筐，手戴一雙棉紗手套，飛速地將一顆顆圓潤飽滿的楊梅採下然後扔入。

習習熱浪 拍打在她混雜著烏黑和蒼白的髮絲上，化成汗水順著黝黑的面頰滑下浸濕衣衫，兒時的我笑她耐熱愛吃苦，可如今看過她臉上老紋肆意縱橫交錯，絲絲縷縷的黑髮屈指可數後，我卻憂那風會讓她搖搖欲墜跌下木梯，可她對我的愛卻給足了她無所畏懼。

奶奶說，楊梅要放入鹽水中浸泡，然後認真搓揉洗淨，為的是去除果蠅留下的痕跡；於是她弓腰坐在板凳上，一絲不茍地為楊梅去漬。乾裂粗糙的雙手在長時間的鹽水浸泡下，就像失去了衣架子的衣服，逐漸出現更多的褶皺，瘦小的身形把那雙手襯映地更加臃腫，可聚精會神的她依舊緊瞇著雙眼努力掃開陰翳，像個較真的孩子不放過任何一點污漬。這些工序對她來說漫長卻又充滿期待，因此釀出的楊梅汁總是充滿著十二分的愛意，令人欲罷不能。

奶奶為了讓身處異國他鄉的我，在夏天能再喝上楊梅汁，在照著以往完成這些工序後，便立馬包裝發貨。未啟封的紙箱被一層又一層泛黃的舊報紙裹著，在費些許力氣撕開報紙打開紙箱後，卻沒看見裝著楊梅汁的大瓶子。四四方方的紙箱被鋪滿了防碎氣泡膜，中間躺著一個被白色軟布厚厚裹起、已經看不出形狀的物體，在疊疊安全感裹藏下的它，就像個剛出生不久的嬰孩般被小心翼翼地呵護。又花了十分鐘為它去除衣袍，才終於見到真面目。

透明的圓柱體，裝滿了粒粒浸泡在紅汁水中的楊梅，它們互相摩肩接踵著像要破壁湧出，我徐徐擰開瓶蓋，倒出楊梅汁然後加入冰水，絳紅的液體在極致的冰中朵朵綻開，染紅了我的眼和心。在經過充分的攪拌後，一口入肚，酸甜的冰涼感刺激著我的身心。此刻心如炬火，在她給予我的永恆不滅的愛意中焮天鑠地。

我想我大概就是那朵四月的楊梅花，被她給予以豐沛的陽光露水灌注，直至直不起腰來。