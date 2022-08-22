夏季，萬物盛長，窗外，灼日耀目。這個季節，出去擁抱火燙太陽，我自問是沒有這等勇氣了，但與黃昏來個親密接觸，還是可以考慮的，畢竟老賴在室內，始終欠缺自然灑脫，思考再三，想到了捉蟹。

上網翻書，搜索了一下捉蟹須知，看來流程並不複雜，我這等上班人士還是可以應付得來的。坐言起行，約了朋友，下班在家附近捕蟹器械商店購買了繩子、籃子，再按書上指示到超市買了幾隻雞腿作魚餌，當然，雞腿不盡是拿去餵蟹，留些放在冰箱獨享，取其一二與蟹足矣。

萬事俱備，與朋友驅車前去長島 。落日熔金，海風撩人，遊客逐浪，情侶依偎，黃昏的沙灘有足夠迷人的地方，我們提著籃子，挽著繩子，徑直走向棧橋。

捉蟹最好的機會在退潮時分，棧橋上已有三兩垂釣人士，我們另覓一處，席地而坐，依據網上書本所說捕捉之法，開始安排步驟，先把雞腿綁在籃內，固定好，再用繩子繫好籃子放落水中，至籃子到底停止下墜，便開始期待豐收。

十分鐘不到，果然有蟹上當，扯上繩索，只見一隻大肥蟹匍匐在雞腿上，我們欣喜若狂，幸福來得太快了；然仔細一看，肥蟹白肚上附生著蟹籽，這應是一隻準備臨產的母蟹，要放生的。我頓時有點小失落，這是首個成果，馬上放回海裡有些不捨，於是便先把牠放在小盆裡，再將籃子重墜海中，開始了漫長的等待。

第一次起釣超級容易，加大了重釣的期望值，誰料希望越大，失望越大，半個小時過去了，毫無動靜，一個小時滑過，依然如故。此刻，我內心的煩躁像極膠盆裡左右碰壁的母蟹，熬了兩個鐘，耐心喪失殆盡，起籃擬返，見籃內竟有隻蟹，我與朋友相視而笑，算是撿了個尾彩。

我們把待產母蟹放回海裡，把新捉的蟹裝進膠盒內，舉步踏上歸程。汽車 經過肯尼迪機場附近海邊，見垂釣者甚眾，心中推想此處難道蟹肥蝦壯？好奇心驅使，便停車下來，操起漁具，走向海邊，期望在此碰碰運氣翻盤。

踏上棧橋，見一列排開的垂釣者腳下膠盆木桶內魚蟹疊疊重重，甚是吸引，心想長島的蟹難道都跑到這邊了嗎？我們急不及待，準備下釣。

旁邊一墨西哥 人見我們以雞腿為餌，甚是驚訝，前來熱心糾正，順便跟我們科普一下蟹的習性並面授捉蟹要訣，我們方知，蟹不喜歡吃雞腿，牠們喜歡有刺激味的食物，極臭、極腥的會被蟹們視為上等美食，臭魚爛蝦最好。至此，我恍然大悟，怪不得在長島捱了兩個鐘頭，只捕得空虛寂寞，有時盡信書不如無書。

那墨西哥人甚是慷慨, 給了我們半條Bonker魚，我們嘗試著將籃墜水下沉；果然，不到一陣便收穫了兩隻蟹，本想繼續乘勝追擊，惜之前耗時太過，要趕回家去了，然有了這個經驗，相信下次垂釣會有大驚喜的。夜幕低垂，餘暉盡褪，我們收拾好垂釣工具，提著裝有三隻小蟹的膠盒，踏上歸途。雖然收穫寥寥，也勝過空手而歸。垂釣得樂，收穫可樂，開了眼界，長了知識，更是一大樂。