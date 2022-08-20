多年前，一場颱風把臥室窗前的楊樹吹得葉落枝斷，慘不忍睹 ，不得已我只好請砍樹公司移除掉 。少了這棵楊樹的遮蔽，臥室直面馬路 ，感覺行動有些曝露起居不便，於是我在原來的地方補種一棵梨樹（pear），期待梨樹長大後，不但可以替代楊樹遮陽擋目的功能，還可以帶來梨花的芬芳和梨子的香甜。

梨樹不負眾望，三年就長得枝葉繁茂，亭亭玉立，待第四年春天，梨樹開出一樹潔白的似雪小花，室內也可聞到幽微的花香。

暮春初夏 ，繁花落盡，一顆顆小小的青梨掛滿枝頭，我也滿懷希望，到秋天梨子成熟時可嘗到自產的有機水果。

青梨日益長大飽滿，沉甸甸的，偶有鳥兒飛來喙食，對此我並不介意，與鳥兒分享果實不亦樂乎，再說鳥兒小小的胃口又能夠吃掉幾個？但沒想到情況很快變化，有幾隻松鼠開始盯上，幾乎每天都要光顧梨樹，特別是清晨和傍晚，一上樹就咬斷尚未成熟的梨子大快朵頤，照此下去，不消兩、三個星期，梨子肯定會被洗劫一空。

自此之後，我和松鼠便開啟一場每年兩季、曠日持久的爭梨人鼠大戰。

鑒於前年的教訓，去年我在梨樹周圍築起一道塑料網的圍欄，足有一人之高，我自以為這道「馬其諾防線」固若金湯，顯然我是嚴重地低估松鼠的智商和能力，這道圍籬對牠們來說完全是形同虛設，牠們不但爬籬翻欄而入，還在下面挖洞而進，後來我又發現一條牠們偷渡 的「胡志明小道」，從後院的鞦韆架上一躍跳上屋頂，翻過屋脊，從這面的屋頂輕鬆跳上梨樹。正所謂「上有政策，下有對策」。

於是家人重新商討對策：有的認為買捕鼠籠，然後帶到遠些的郊區「戴罪流放」；有的以為用強力膠水塗在樹幹上更方便，讓牠們一躍上樹就四肢黏樹，被「定身法」鎖住；還有朋友建議，在特定做了記號的梨子上噴上毒藥，讓松鼠吃一顆死一隻，吃兩顆死一雙。

但所有計策經思考後都一一否決，捕鼠籠太貴，再說松鼠樹上鮮果不吃，來吃你的誘餌？對此我深感懷疑；強力膠肯定有效，但一直將松鼠黏在樹上又恐傷及牠們的性命，我於心不忍；用投毒方式來結束這場爭戰，完全突破我做人的底線，絕不考慮。這樣，在猶豫遲疑中，樹上的梨子日見減少，結局又一如前年。

今年該是豐產的「大年」，成百上千顆果子掛滿所有枝條，對於保衛果實的人鼠大戰，我已心生怯意，望著在枝頭上邊吃「自助餐」邊狂歡的松鼠們，我只能隔著窗虛張聲勢地大聲呵斥。起初還有些效果，膽小的松鼠拖著毛茸茸的尾巴逃跑，膽大的仍躲藏在樹幹和樹葉裡不離開。

經歷三番五次，松鼠見並沒有進一步的危險，知道我黔驢技窮，便不再理會我的恫嚇， 牠們不但吃在樹上還賴在樹上，飽餐一頓後就四肢懸空趴在橫枝上休息，樹蔭涼風，好不逍遙自在。

最後我只能用最原始的方法，用塑膠袋將飽滿的那些果子包起來，希望能籍此保存些果實。但松鼠見招拆招，很快將這些袋袋咬破，囊中取物，收拾一空。

這場戰爭歷時三年，弄得我身心疲憊，我終於徹底服輸，我決定偃旗息鼓退出戰場，不再與牠們作毫無勝算的戰鬥。我收拾起牠們不慎掉落在樹下的梨子，盛入容器，仍放在原地，希望牠們不要浪費，可能的話，望嘴下留情，待到梨子成熟時，我們一家人尚能嘗到梨的滋味，那怕僅剩幾粒。

松鼠啊，這梨我不稀罕，超市裡有的是，讓你們飽口福吧，爺爺我享眼福就可以了，大家各取所需，和平相處。