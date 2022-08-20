富裕限制孩子的想像力

人們常說，貧窮限制了想像力，就像古代那個故事：農民在腦子裡想像皇帝的生活時說，皇帝挑的扁擔一定是金子做的吧？可是我覺得，富裕也限制了人們的想像力，如果讓皇帝來幻想一下農民的生活，他會說什麼呢？

當我給衣食無憂的學生們描述以前的生活有多麼艱苦時，常常痛心疾首地憶苦思甜了半天，學生卻聽得不痛不癢，沒有切膚之感。有一次，我介紹一個故事中，舊社會農民的生活環境，為了讓學生與自己的生活經驗產生關聯，我讓他們做對比：「想一想，你床上鋪的蓋的那麼多，又溫暖又舒適，他們可能連床單都沒有啊！」這時，一個十幾歲的孩子睜著撲閃撲閃的大眼睛問我：「老師，那他們直接睡在席夢思上嗎？」

我的學生沒有去過、或很小的時候去過中國，對中國的印象大都停留在紅燒肉、大熊貓、長城上面，父母從北京 上海等大城市來的，還能說得上老家的名字；偏遠一點的，就不一定了，有個學生中文聽說都很流利，只是不會讀寫，當我問他老家在哪個城市時，他只能說出「錢康橋」，而我到現在也不知道那是何方聖地。

為了讓他們了解中國，除了語言以外，中國文化、歷史、地理等我也常常見縫插針地介紹一些讓他們了解。

有一次正好講到窯洞，他們沒有任何概念，我連比帶畫地解釋了一通，還舉例說，中國的國家主席年輕時也住過窯洞呢！他們滿臉疑惑，吃驚地說，「什麼？cave?（洞穴？）」我估計他們腦海裡大概出現了山頂洞人的形象：一個長滿雜草的洞口，裡面陰暗潮濕，滴答漏水。

我一時沒辦法，就說：「現在每個人上網搜索窯洞的圖片。」兩分鐘後，當他們看到黃土高坡上零星散落在村頭的、有門有窗的窯洞時，教室裡響起一片驚呼：「哇！」「酷！」「老師，學校組織去中國旅行時，我們能住在那裡嗎？」他們一定是看成假期出去野營的營地了。