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癢癢樹

秦博瑞

二○一四年初秋，我和老伴跟兒子去早已是教授的老同學家拜訪。一下車，一棵開滿了紫色鮮花的樹瞬間映入我的眼簾，好眼熟的花啊！叫什麼名字來著？一時想不起來了。

進門寒暄後，教授告訴我說：「不就是棵中國幾乎到處都有的癢癢樹嗎？它真正的芳名叫做紫薇。」我說：「噢！我想起來了。它不是亞洲的樹嗎，什麼時候跑到北美來了？撓撓樹幹上的嫩皮，它的花枝是不是也會抖動啊？」教授說：「是呀。」花枝抖動起來，顫顫悠悠的彰顯出了它的靈性。看來不管是動物還是個別的植物，癢癢是不分國界的啊！一陣笑聲過後，兒子和同學邊喝茶邊暢談起了他們的話題，教授夫人則陪我們到門外院子裡，邊聊邊觀賞鮮花盛開的癢癢樹。

我們來到樹前近距離觀賞，這棵樹花色純正，紫色亮眼，是一棵名副其實的紫薇，不比那些沽名釣譽的非紫色紫薇。紅的、粉的、白的、淺藍的……，在我眼裡它們都不正宗。當然，大千世界，萬紫千紅才夠完美，幸好它們之間並不互相排斥，反而團結在一起，組成一個五顏六色的紫薇大家庭，這也恰恰是它們的顯赫之處。可能是基因的強力傳承，當它們遇到有人撓它時，也都保持了內向、以顫抖來掩蓋羞答的模樣。

紫薇花每朵六瓣，花瓣起趨薄如蟬翼，非常精緻，酷似上世紀女士們做連衣裙穿的泡泡紗，花瓣皺縮，每一瓣邊都裝飾著不規則的凹陷，花萼呈六角形，從中生長出雌雄兩種顏色各異的花須，花蕊分散在花朵之間，黃色的花蕊燦若金星 。一條樹枝上能開出若干花朵，花朵的密集程度讓你難以分開，它們自然形成了大小不一的花團，正所謂花團「緊」簇，它們的伎倆，也都是為了贏得觀客的喜悅和讚美。

教授夫人說，這裡夏天氣候特別濕熱，土地也很貧脊，但是癢癢樹卻長得非常旺盛，說明它完全適應這樣的環境，沒幾年工夫就長這麼高大，開花也三、四年了。說到這裡，老伴插話說：「癢癢樹還有個很大的優點，就是花期特長，一開就是三、四個月。常言說好花不常開，這句話用在癢癢樹上就對不上號了。」它不僅花形獨特 、花色豔麗，開的時間也特別長，還因此贏了個「百日紅」的美名呢！

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