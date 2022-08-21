年輕時，我在海拔五百多米高的閩西南山區落戶，最喜歡幹的農活是七月夏收之後插晚稻秧苗，可以在烈日下光著膀子幹活，自由自在享受陽光，儘管全身都曬得黝黑發亮，身體卻像鋼鐵打鑄的一樣堅實。我喜歡閩西南山區的太陽，夏季的白天不管有多酷熱，晚上也很涼快，睡覺要蓋被子。

下鄉十一年之後，我回到低海拔的閩南小城工作，不必幹農活了，但夏天比閩西南山區熱多了，七月的太陽烤得腳下的鞋子都發燙，再也不敢光著膀子曬太陽了，生活裡好像不需要陽光，即使風和日麗的春秋季節，也不想曬太陽。

閩南小城人口密度大，除了下半夜，街道上的人都像螞蟻一樣密集，陽光照在街上，都被個子高的人享受了。一個幾萬人的小城連一塊足球 場大的草地都沒有，人們享受陽光的空間少得可憐。回城工作十三年，身體是沒有什麼問題，就是體重增加了，體質差了，經常胃痛，可能和沒有爭取享受陽光有一定的關係。所以，除非像游泳那種特殊的體育活動，想在陽光下酣暢淋漓裸曬幾乎沒有機會。

來到美國之後，已經是人到中年，在美國幹活，大部分時間在室內，偶爾在外面幹活，如洗車、開割草機和種菜，也難得享受陽光。西雅圖 一年四季除了夏天，大部分是陰雨和多雲，只有夏天三個月才有機會足夠享受陽光。

所以每年六月之後，我就盼望西雅圖趕快入夏。附近一座公辦小學離我家不到百米，有幾十畝面積的大操場，校門永遠敞開著，學校周一到周五上課，每天下午三點以後就放學，學校操場幾乎沒有人，我就可以到那裡自由自在享受陽光，更不用說周六和周日了。

這幾年因為疫情蝸居在家，對西雅圖陽光的期盼越來越強，不管春夏秋冬，只要天空露出太陽，我就趕快出門活動，跑步或者散步，可是西雅圖的天空常常是愁雲慘霧的。

最喜歡的是夏季的藍天白雲，遺憾的是今年夏天來得晚，直到六月中旬，西雅圖還在雲和雨中呼喚太陽。我在戶外享受陽光很少能持續上十分鐘，往往是看到大半個天空沒有雲彩，趕快抓緊機會出門；常常是太陽剛露面，就被雲兒遮蔽了。

直到六月底最後一周，西雅圖才入夏，才有幾天自由自在享受陽光。但是直到七月底我才發現，原來曬太陽也要節制，要看陽光中的紫外線指數 ，指數太高會得皮膚癌，所以在盛夏曬太陽不能超過十五分鐘，還要塗抹防曬霜。但也有專家說，曬太陽能吸收陽光中的營養，補充身體內的維生素D，塗抹防曬霜就吸收不足陽光的營養，所以不要塗抹防曬霜。

孰是孰非？那麼我在農村光著膀子曬了十年太陽，皮膚都沒有問題啊！那就順其自然吧。

其實像我這樣喜歡陽光的人大有人在。十二年前我在西雅圖一家兩百多人的小公司上班，老闆是一位男性美國白人，年紀和我差不多，他有兩個業餘興趣愛好，一個是每年夏季都要到海上度假，享受海上的太陽，公司的牆壁上貼著他釣的魚，一頭魚和他一米八五的個子一樣高；二是他喜歡在陽光下只穿著一條短褲，在我們公司附近的小路跑步，員工們也見怪不怪，怪只能怪自己當不了老闆，可以在陽光下盡情享受人生。