二○一八年底，我正在為員工的聖誕禮物傷腦筋，看到世界日報報導：德國的實驗和實踐表明，公司員工上班四天，會增加員工的工作動力和幸福指數，歐洲許多國家已開始實施這個制度。

我心想，我們這個小小的公司，就試三個月，當作送員工的禮物吧！我是個主意百變的老闆，在公司會議中的提議，常被大家當場否決，所以提案之前，我擔心又要被大家一致否決，沒想到這是公司有史以來最快被通過的法案，五秒鐘大家一致通過。

那星期五辦公室沒人怎麼辦呢？別的公司都上班，電話、信件、送貨如何處理呢？解決方案出來了：由老闆在公司坐鎮。因為我這個老闆平常東跑西跑，在辦公室的時間不多，現在星期五變成「老闆日」，所有要找我的人都約到禮拜五來，我既可以顧公司，又可以處理事情，問題解決了，這是非常開心的一次辦公室會議。

第一個老闆日，我打電話問候員工。班傑明夫婦帶著一雙小兒女出門度假三天；美齡和先生在超市採買；米雪正和朋友爬山，高山上電話訊號不淸楚，我卻聽得好開心。我一個人的八小時，換來三家人的輕鬆笑顏，這筆帳算得好。

好日子總是過得快，三月的最後一個禮拜，我告訴大家：「下個月要恢復五天上班了。」沒想到三位員工居然同聲抗議，拒絕星期五回來上班。礙於群眾壓力，我只能繼續當個開心的老闆日守候員。

「老闆日」造成最大的不便，就是有一次出來上洗手間，忘記辦公室裡沒有人，順手把門鎖上。那是人生大考驗，手機、皮包、汽車鑰匙都鎖在辦公室，腦袋瓜什麼電話號碼都想不起來，只好跑去找鄰居借電話，請鎖工來幫忙開門。

周休 三日給我的最大教訓是：出辦公室千萬不要鎖門，不要把自己關在門外。

疫情 閉關後，大家改成居家上班，本來我還很努力的在周五獨守「辦公室」，堅持著老闆日的傳統，後來看看左右前後，沒有人監視，UPS也不會送貨來，郵差送信直接放信箱就好了，那，老闆也放假啦！

常有別的公司找我們約時間、談事情，我都告訴他們：「我們公司周五不上班。」大家都說：「你們公司員工好幸福啊。」坦白說，我這個老闆也很幸福，老闆日偷偷放假，跟著玩耍，和大家一樣周休三日。

至於公司的營運成果，我只能說，研究報告正確也不正確，因為公司的獲利不是研究報告說的增加百分之三十，而是增加了百分之五十。

今天是老闆日，我坐在街角咖啡 廳喝咖啡，想著員工們不知各自在哪裡打混，而他們也不知道老闆正在打混，忍不住笑了起來。