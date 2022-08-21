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夫妻種瓜樂

李慕雲
夫妻種瓜樂
夫妻種瓜樂

「夫妻種瓜」一語讓我占便宜了，正確的說法應是老婆種瓜，是她收藏的種子，發芽插苗；是她天天澆水，除草修枝，插竹拉繩；而我只做了一件事，做挑夫去打水。至於其他貢獻，或者可以說我偶爾對著瓜兒「唱歌」，也不算唱歌，是口中唸唸有詞，五言七言，胡謅一番。有打油詩為證：「她種瓜時我吟詩，情詩笑詩兩相宜。」

先說笑詩，那天老伴正為白玉苦瓜結子而高興，我問總共有幾個瓜兒？她立刻拉我出去數。愈數愈多愈開心，我故意逗她，把數過的再數，當她發覺中計時，只好又笑又罵。笑罵聲中，催得詩成，正是：「老婆數苦瓜，數到笑哈哈。分明是十個，她說有一打。」記得她學種瓜時，費盡心機，卻年年交白卷，我曾寫文章挖苦她：「種瓜種出詩意來。」這回要更正為：「種出白玉苦瓜來。」

那時她是在後園種瓜，屢戰屢敗後終於找出原因，原來是陽光不足，因鄰家的大樹把陽光全擋住，加上松鼠又來添亂，挖根咬莖，不堪其擾，只好宣布投降，轉移陣地去前門發展。

我們的住屋離行人道有三十餘尺，正好利用小徑兩旁實行花盆種瓜，一邊有圍欄可讓瓜藤纏繞，另一邊有山指甲叢可作依附，加上露台也可放置不少花盆，適宜種番茄。而靠牆的地方，她在地上擺滿花盆種瓜，任由瓜藤爬窗而上。遠看成了綠簾子，近看有黃花點點，這個小天地，就夠她忙碌一夏。

我不讓瓜藤爬上接近行人道的山指甲，怕影響美觀，但靠近住屋的一端，只好任由黃瓜攀附，阻也阻不來。去年季末，發生一件妙事，老伴叫我把山指甲上面的枯藤清除時，發覺沉甸甸的，竟然拉出來一個巨無霸，是全年最大的黃瓜，給我們一個意外的驚喜。

紫豆開花了，使我想起兩年前去世的四弟。他愛好園藝，把自己的後園變成菜園，成績很好，那年他送我四棵紫豆苗，從此每年都有收穫。很奇怪，紫色豆子煮熟後又變成綠色，而每一次摘豆，都會見豆思源。

老伴種瓜注重結果，我則愛欣賞它們的生長過程。看瓜藤纏繞，觸鬚長得很快，好像轉瞬間就會把碰到的東西繞上幾圈。有一回我興致來了，當個有情人，把瓜和豆人物化，替他們虛擬一埸愛戀，寫下情詩一首：「紫豆青瓜把手牽，哥情妹意兩相憐。風吹雨打不分散，葉落藤枯死也纏。」

那天老伴摘苦瓜和番茄回來，順便教我幾招烹飪術，她說煮苦瓜肉絲時要加蒜茸豆豉醬；番茄炒蛋，比例是一個番茄配兩顆雞蛋。我一一點頭受教，我知道，這個新手煮夫，無法燒出她期待的食味，但起碼讓她嘗到本園產品的鮮味和種瓜種出夫妻樂的趣味。

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