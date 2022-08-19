過了農曆五月五，時序進入夏至來到大暑，熱帶水果繽紛登場，我在一堆暗褐色澤的山竹、紅毛丹中，看見網袋紮緊的荔枝，顆顆淡綠，註明是「妃子笑」。能吃嗎？心中不免疑惑。

我所知道的荔枝品種不外糯米滋、玉荷苞、黑葉，現在才知妃子笑就是玉荷苞。說到妃子笑，晚唐詩人杜牧這麼描繪：「長安回望繡成堆，山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」

荔枝難在不便長途運輸，因為它一離本枝，一日而色變、二日而香變、三日而味變，四、五日之後外色和香味盡失；長安城中，為博美人一笑，唐玄宗不惜命人快馬加鞭，從四川歷經一關又一關的驛站和城門，搞得人仰馬翻，為的就是把新鮮的荔枝送到楊貴妃手中。玄宗皇帝對國事可曾這麼上心？而楊貴妃吃在口中的，卻是一眾人的血淚和汗珠。

芸芸眾生的升斗小民，可就沒楊貴妃那樣的恩寵。 二十幾年前第一次跑綠卡 ，姊夫從超市買回一袋荔枝 ，外皮暗褐、果肉乾癟色如木屑，我這剛從水果王國來的人看在眼裡，老移民 咀嚼的盡是鄉愁。

我從此再也不吃飄洋過海來的荔枝。歲月更迭，冷凍技術精進、運送更快速，眼前這妃子笑核小、果肉厚實多汁甜中帶微酸，雖遜於現採現摘，比起從前，已不覺得金錢打水漂，嗜吃的人真是有福了，但再怎麼愛吃都得節制；蘇軾好荔枝，有詩為證：「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」這是文學技巧裡的誇張筆法，一顆荔枝三把火，按照大詩人的吃法，早就鼻血滿盆了。

大姨媽家有片荔枝園，我從小在荔枝樹下嬉玩，那些樹都是我童年的朋友。長大後，四姊買一塊山坡地，有天她心血來潮叫我載她去巡視，長路迢迢，小摩托車一逕顛簸有如馳騁波浪上，為避開一頭牛，一個大轉彎，雙雙跌坐在碎石子上，我問：「還去不去？」「去。」

幸虧去了，我們終於見識到一行行、一列列井然有序，人人追捧的玉荷苞樹種，只見滿眼青綠一片蒼翠，不禁期待收成時好好品嘗。但是我們沒等到那時，因為太遙遠加上排水不良，只好脫手給有緣人。這段回憶姊姊永遠記得，我也沒忘。

我家庭園也有一棵荔枝樹，是黑葉品種，聽說黑葉荔枝更具經典美味，表面圓潤泛紅但果核較大。

小時候父親在樹身上玩把戲，他把枝椏斜切一段，對接一截玉荷苞樹枝，再用水草覆蓋外罩塑膠膜綁緊。經過父親這麼一番撥弄，結出的果是黑葉或玉荷苞？這讓當時的我頗為困惑。

三十幾歲時，年邁的父母親已上七十高齡，特地叫計程車從偏遠老家走三小時的路程，只為送我一串連梗帶葉的荔枝，我卻因為教室裡的學生，沒來得及說上幾句話，這成我一輩子的遺憾。

而今而後，再也盼不來為我專程送荔枝的父母，而飽含親情的荔枝味，永遠定格在那刻。