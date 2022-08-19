駕一葉扁舟，不咬文嚼字地說，費勁划一只充氣小船，我駛向西雅圖郊外的小湖心，紓解疫情 中積聚的煩悶。夏風催眠了我，醒來時，偎在湖邊一片水生植物的懷抱，點點白花溢出芬芳。細看一驚，是久違的睡蓮花。

那年離開杭州前，烈日下去白堤與荷花告別。只是過了季節，綠水依舊搖動，「接天蓮葉無窮碧」的勝景不再，半個里西湖一派搖碎的殘枝敗葉。失望之餘，卻在蘇堤一角偶遇盛開的睡蓮花。它的待遇比活在三維空間的荷花差遠了，躲在小池塘，擠在水平面，所有的隱私 袒露在天光下。沒有如雲的攝影 師橫拍豎照，沒有成堆的遊客上看下瞅。此後三十年間，我在美國住過的八州尋尋覓覓，每漂泊一站，便尋找失落的荷花。有些東西一旦失落，便是永遠。

美國睡蓮不多，詠她的文更少，只讀到傑出詩人瑪麗奧利弗（mary oliver）的小詩：「又一個夏天，我再次暢飲陽光╱睡蓮再次布滿水面╱我現在知道它們想要的是相互撫摸。」

瑪麗奧利弗讚美的睡蓮，與周敦頤愛出淤泥而不染的蓮，是同科不同種的遠親，卻常被混為一談。大學讀生物系時獲悉，睡蓮的花叫睡蓮花，蓮的花則稱荷花。蓮有蓮蓬產蓮子為人鐘愛，睡蓮只有羨慕的分；蓮開花後別稱芙蓉，不再閉合，睡蓮隨夜幕安息，翌日迎晨曦續開；蓮莖粗硬，成就了出水芙蓉，亭亭玉立，裊娜多姿，隨風搖；睡蓮莖細，花葉無法依賴，只能浮在水面，隨大流。蓮根成藕，可供人炒糖醋藕片，睡蓮根瘦小，只夠發芽延續生命。難怪睡蓮被冷落，鮮入華夏歷代文人墨客的華章。

好在天生我材必有用，埃及以睡蓮為國花，看中她面向朝陽而綻放，沐浴星辰而入眠，充滿詩意地作息，無盡循環地重生。於是葬禮上棺木四周布滿睡蓮花，企盼逝者如斯，只是短暫閉目，復活可期。莫奈的作品中，不知是印象派宗師有意，還是宗師的白內障讓他慧眼失焦，朦朦朧朧的睡蓮巨作，光影迷離，色澤幽寂，暗香湧動，風靡世界。他曾說：「我畫這些睡蓮，就像中世紀的修士們抄經書一樣，我們都是孤獨寂靜的，因為大家都被信仰催眠了。」

凝視著眼前的睡蓮，如玉的花瓣，淡黃的花蕊，表面分泌蠟質而排斥水的圓葉，讓我多年的尋覓有了歸宿。湖面上繁星般點點睡蓮花，儘管花期只有短短四天，能淨化水體的環保本領，是「映日荷花別樣紅」所不及。

孤獨的扁舟如孤獨的思緒，隨意漂著，還漂來一場大疫，將久未歸鄉的旅途延伸的更曲折、遙遠、莫測。暖風吹得遊子醉，欲把睡蓮當荷花，只是，鄉愁會在睡蓮的芬芳中消弭嗎？