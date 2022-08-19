一天晚餐後去戶外散步，是時正是北美七月的一個黃昏，橘紅色的陽光溫煦，非常有親和力。

天氣預報氣溫攝氏二十五度，微風習習，小路兩旁綠茵蓊鬱，是天然氧吧，讓人望而生爽，極為舒適。這條小路迤邐往西，我和老伴幾乎天天在此散步，對小路上的每一處凹凸坎坷、花草樹木都瞭如指掌。

向前走大約兩百多米是一座小教堂，金頂上的聖像在夕陽映照下熠熠生輝，再往前，便隱隱聽到呼呼叫好聲。我知道樹林後面是一處供市民休閒和鍛鍊身體的場所，有三個籃球場和一個兒童遊樂園 ，這裡是我和老伴經常打卡的地方。日落前後是兒童遊樂場最活躍時，小朋友最多，打鞦韆、玩滑梯、蹺蹺板、捉迷藏等等，童真滿溢，看著這些可愛的孩子，耄耋之年的我彷彿回到童年。

而那三個籃球場雖然有人打球，但人並不多，也就三、五個，顯得有些冷清。今天尚未到體育場，便隱隱感到有「人聲鼎沸」的氣氛，我加快腳步，想看個究竟。

剛繞過樹林尚未進門，便看到停車場一輛接一輛，沒有空車位，打球的人特別多，三個球場都在激烈競爭，都是十個人的正規比賽，場邊圍滿觀看助威的人，鼓掌歡呼氣氛極其熱烈。

我酷愛運動，見此場面，心中的小鹿像觸電一樣立即被激活，奔竄跳躍，按捺不住，老成持重頃刻變興奮不已，躍躍欲試，眼睛被球員手上的籃球牽著轉，脈搏隨著場上的節奏跳動，緊張時幾乎透不過氣來。場上節奏慢下來後，我看到對面有兩個人，眉毛和頭髮都白的，如北極沒有污染的雪，白得有些刺眼。看年紀在五十歲以上，體態較胖，面色紅潤，我以為是看球的，說不定是場上哪個小夥子的父輩。

可是，他居然替換上場，出我意料，場上打球的都是二、三十歲的青年，這兩個人在場上有些鶴立鷄群，顯得格格不入，更顛覆我思維定勢的是，這兩個人在場上超乎想像地活躍，奔跑搶位、防守進攻、運球投籃，絲毫不讓年輕人，彷彿並沒有步入老年，還是年富力強的壯漢。

我震撼了，激動了，不由想起蘇軾的兩句詞：「誰說人生無再少？門前流水尚能西。」這兩個人彷彿已經「再少」了。

溪水西流，乃地勢使然，比較好理解；人能「再少」，不是違背自然規律嗎？見識這兩個人的表現，我如醍醐灌頂，頓有所悟。誠然，人的自然年齡是不可能再少，活一年增一歲，誰也改變不了；而生理和心理年齡受後天的影響，則是可改變的。蘇老先生說的「人生再少」，指的應當是生理和心理年齡。

這兩位父親或爺爺輩的籃壇健兒，他們的生理和心理年齡，不是已經超越實際的自然年齡嗎？