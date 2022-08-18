我家鄰近一座森林公園，參天的大樹高聳入雲，綠蔭如蓋，豐沛的生態資源，是放養生命的好地方。依山而居，聽風雨過境，看日升月落，伴著大自然的節奏，樂得自在。幅員遼闊的公園，雲深不知處。然而，盛衰陰晴各有時，春紅秋黃，夏雨冬雪，美得各有千秋，四時更迭輪迴不止，讓我與它憂喜與共。即使再忙，我都會拔出腿來，踩一踩這塊生命的綠地，感應三冬三夏的冷暖，在時光蛻變中，把生命的奧祕拽在手裡。

棲息在此的松鼠、野兔、浣熊，活潑可愛且古靈精怪，忽而送來驚喜，忽而又送來驚嚇；在林中散步、遛狗、健身 的人們絡繹不絕，卻沒有紛紛擾擾的感覺。時間如白駒過隙，可這裡的慢磁場，給了生命最合適的距離，以及一份空曠自由。小鳥的鳴叫、林間的微風、枝枝蔓蔓的花草或是靜默的長椅，都是那麼悠然閒逸，或多或少安撫過我的心。

尤其疫情 期間，不必渴望遠方，可以自由呼吸、任意遊走的公園，成我們的避風港。

疫情讓世界變了幾番模樣，人們驚覺到生命的脆弱和健康的重要，比任何時候都需要大自然的療癒，許多市民湧入公園，放飛田園夢想。

晝長夜短的仲夏，傍晚永遠不晚，陽光之下有樂土，孩子們奔跑在綠野，星羅棋布的派對，釋放著各族人民的熱情。打球、跑步、踩車的運動達人，不停地揮汗如雨，最後都拜倒在香氣撲鼻的燒烤架旁。

熱氣騰騰的生活氣息，盈盈潤潤洋溢在公園的每個角落。人們在簡單的快樂中耕耘未來的希望。時代的那道坎彷彿冰消瓦解，可見苦難並不是生活的全部，總有些開心的事。

我下意識踏上一條林蔭掩映的小路，轉而遇上熟悉的場景，一位約七十多歲的白人男士跪在一棵大樹下，專心致志的餵松鼠。三、五隻小松鼠，既心懷戒備又難抵誘惑的圍在他身旁，翹起灰色的大尾巴，不停啃花生。

充滿愛心和儀式感的畫面，放在喧囂的公園裡，雖不起眼，卻也不容忽視，老人手捧花生，耐心的等待，亮晶晶的汗水，從他的臉頰緩緩滑入草地，無聲無息，卻像在我的心裡扔進一粒石子，泛起波瀾。跪著做禮拜的見多了，跪著餵松鼠只見過他一人，他可以站著、蹲著或坐著，可他一直跪在草地，甘之如飴，好比虔誠的聖徒。

美國待動物的友好程度讓人大開眼界。公園裡，往來不斷的小推車內，安坐的不一定是人類的幼崽，有時是老奶奶的心頭好，一隻隻慵懶的狗寶寶；有時是年輕夫妻的萌寵，一對傲嬌的小白兔坐著宣示主權，致使我深信，有趣的靈魂皆長在有趣之處。

而眼前的情景，足以看到老人對待生命的敬畏，比自然風光更能撫慰人心。

草木有本心，人亦是，在生存不易的時代，愛的力量才是對生命最大的救贖。守護愛的本真，善待生命，亦是老人踐行的道。大抵，他是求仁得仁吧。

平凡的世界裡，看似尋常的小事反而讓人走心，普通人身上閃現的溫暖、美好、真誠不正是我們賴以生存的信念嗎？

歷經一場大瘟疫，背負太多的人們重塑了生死觀，對生命有了更寬宥的理解，凡事會尋找一個出口，自我疏解，不去糾結。

「生亦何歡，死亦何懼」的境界，是我目前難以企及的高度。我會選擇過好當下，並享受酸甜苦辣。未來未知，至少信心還在、愛還在。