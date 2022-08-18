過猶不及，物極必反，生活中處處有哲學。剛搬進公寓，就裝上了高靈敏度警報器，臥室、廳堂各一個，自是興奮不已，有了這個護身符，只要發現明火濃煙危及生命安全的時候，就會自動鳴叫，給人警示逃生。

時間一久，我們便享受不了這高科技的玩意。二樓燒飯燒糊了，陣陣濃煙冒出來，儘管大門緊閉，還是引發這玩意的嚎叫不停，繼而全樓隔層的警報器大作，震耳欲聾，伴隨著警報燈一閃一閃像警車追捕犯人一樣驚人。

大家不知何故，事前被告知只要聽到警報，一定要立即向外跑，跑到廣場上遠離大樓以保人身安全，居民紛紛逃生，在嚴寒的晚上凍得瑟瑟發抖。兩輛警車聞風而到，衝進了大樓檢查究竟，發現癥結所在告知安全無恙了，可以回樓休息了，虛驚一場。

類似的事接二連三發生，驚而無險的故事重演，人們再聽到：狼來了！也就久經沙場，不再小兒科了。

後來情況有變，辦公室報警系統老化，沒有任何緣由就會拉起警報震驚全樓，大家不知所措，又匆匆往外逃生，警車接報風馳電掣奔赴現場，偵查結果又令人發笑咋舌，對經理提出批評，設備老化應該更新了，經理兩手一攤：「No money！」（沒有錢）。

我的居室也經常鬧妖，三更半夜突然警報器犯神經病，吵鬧不停無法入眠，折騰了好幾個晚上，就像著了魔似的，刺得你頭昏腦脹無法生活。我狠了心，踩著小梯子扭開旋蓋，剪斷連線，頓時成啞巴，一看午夜三點多了，這覺還有辦法繼續睡嗎？

任何事情都有兩面性，高科技產品也是一樣，高質量的穩定產品真能給人們帶來方便，反之就是一種磨難。高靈敏度是件好事，可超高靈敏就不正常，風吹草動都是兵，放屁咳嗽也報警，那就適得其反了，凡事得有個度，越過真理一步便也成了謬誤。哲人說，過猶不及，物極必反。