我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

生活中的哲學

川鳴

過猶不及，物極必反，生活中處處有哲學。剛搬進公寓，就裝上了高靈敏度警報器，臥室、廳堂各一個，自是興奮不已，有了這個護身符，只要發現明火濃煙危及生命安全的時候，就會自動鳴叫，給人警示逃生。

時間一久，我們便享受不了這高科技的玩意。二樓燒飯燒糊了，陣陣濃煙冒出來，儘管大門緊閉，還是引發這玩意的嚎叫不停，繼而全樓隔層的警報器大作，震耳欲聾，伴隨著警報燈一閃一閃像警車追捕犯人一樣驚人。

大家不知何故，事前被告知只要聽到警報，一定要立即向外跑，跑到廣場上遠離大樓以保人身安全，居民紛紛逃生，在嚴寒的晚上凍得瑟瑟發抖。兩輛警車聞風而到，衝進了大樓檢查究竟，發現癥結所在告知安全無恙了，可以回樓休息了，虛驚一場。

類似的事接二連三發生，驚而無險的故事重演，人們再聽到：狼來了！也就久經沙場，不再小兒科了。

後來情況有變，辦公室報警系統老化，沒有任何緣由就會拉起警報震驚全樓，大家不知所措，又匆匆往外逃生，警車接報風馳電掣奔赴現場，偵查結果又令人發笑咋舌，對經理提出批評，設備老化應該更新了，經理兩手一攤：「No money！」（沒有錢）。

我的居室也經常鬧妖，三更半夜突然警報器犯神經病，吵鬧不停無法入眠，折騰了好幾個晚上，就像著了魔似的，刺得你頭昏腦脹無法生活。我狠了心，踩著小梯子扭開旋蓋，剪斷連線，頓時成啞巴，一看午夜三點多了，這覺還有辦法繼續睡嗎？

任何事情都有兩面性，高科技產品也是一樣，高質量的穩定產品真能給人們帶來方便，反之就是一種磨難。高靈敏度是件好事，可超高靈敏就不正常，風吹草動都是兵，放屁咳嗽也報警，那就適得其反了，凡事得有個度，越過真理一步便也成了謬誤。哲人說，過猶不及，物極必反。

上一則

芝大圖書館糗了 珍藏已久的「伽利略手稿」被鑑定是贗品

下一則

小學的最後一天

延伸閱讀

華埠妙覺寺起火撤樓上住戶 5人吸入濃煙

華埠妙覺寺起火撤樓上住戶 5人吸入濃煙
華埠商戶防盜竊講座 專家籲安裝警報

華埠商戶防盜竊講座 專家籲安裝警報
美西野火擴大 北加州、蒙大拿州急撤逾百戶居民

美西野火擴大 北加州、蒙大拿州急撤逾百戶居民
戲說從頭／揭密「神隱少女」 原故事沒無臉男

戲說從頭／揭密「神隱少女」 原故事沒無臉男

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00

不知老之將至

2022-08-11 02:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

大廚好帥

2022-08-11 02:01

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切