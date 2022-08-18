社交媒體上傳來一群校友會的老友站在懸崖峭壁眺望古城的相片，令人嚮往，原來他們是去哈泊斯渡口（Harpers Ferry）的馬里蘭高地（Maryland Heights）健行。

親友一車四人選了一個氣候宜人的周末，說去就去。抵達時已近中午，我們就在遊客中心附近的樹林內野餐，享受自己帶來的美食 ，補足體力，為隨後的健行做準備。

四人都來過旅遊勝地哈泊斯渡口，這回不是來遊古城小鎮，而是專門來健行的，挑戰我們都沒有走過的步道 。期待行遠登高望古城，以不同的視角高度，一窺古城的整體風華。

看了路標指示，由古城小鎮算起，行至登山口，再走綠線、紅線步道至懸崖峭壁，來回共四點五哩，約三個半小時的路程。天氣真好，遊人不少，走過那跨河大橋的行人道，就由西維吉尼亞州 到馬里蘭州，繼續往左，即可抵達步道登山口。站在大橋上，左看波多渼可河（Potomac River），右觀仙納渡爾河（Shenandoah River），正前方就是高山，巨塊岩石層層疊上，近山頂的突高點就是我們今天的目標，鼓舞精神，「登高必自卑，行遠必自邇。」

進入步道登山口後，就開始環山而上的坡路，一路上都有健行者，有的是同方向的上爬者，也有正在下山的回程者。行行又行行，步道寬闊，綠意盎然，左邊偶有小溪流，鳥鳴人聲，不絕於耳，某些觀景點可以俯望波多渼可河的悠閒。途中經過建於一八六二年的海軍砲台，那是內戰時的遺址，平台仍在，古砲早已湮滅消逝，曾經這裡是南軍、北軍必爭的軍事要塞、制高點，幾度易主，如今俱往矣。

一路上坡，坡坡相連，頗勞累我們這些老年人。詢問下山的遊人：「還有多久到達懸崖峭壁？」遊人想一下回道：「約十五分鐘吧！」我們立即燃起希望，振作精神。

由於個人體力的因素，我們四人逐漸分為前後兩組，兩人一組，距離越來越遠。我在後面陪著二姊，又走了十多分鐘，仍不見目的地，再次詢問下山的人，被告知：「大約十五分鐘吧！」真的嗎？

二姊不好意思拖累我的速度，要我跟上前面兩位，見二姊安全無慮，我跨大步，快步前行，沒多久時間就趕上另外兩人。三人一起前行，談笑、揮汗、氣喘間，又問了下山者被告知：「大約十五分鐘吧！」我們開始懷疑遊人的時間估算。

但這回，又走了十五分鐘狹窄的岩石路，多半還是下坡，真的就抵達懸崖峭壁區了。我們在樹蔭下坐在巨石上俯瞰古城，一橋二河三州盡收眼底，晴空萬里、綠帶無盡、細河遠流、清風拂面，真令人心曠神怡，也令我想到杜甫的「會當凌絕頂，一覽眾山小」。

待了近半小時，恢復體力，仍不見二姊到來，我們就循原路返程，十分鐘後，遇見拄著拐杖的二姊，她也立即決定跟我們一起下山了。她量力而為、隨遇而安，《記遊松風亭》中蘇東坡說：「此間有什麼歇不得處？」

心中有美意，處處是美景。往返自在，收放自如，急緩自定，何必執著。