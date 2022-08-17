尼泊爾的博卡拉有小瑞士的美稱，遠處有連綿的喜馬拉雅山 脈，近處有幽雅恬靜的費瓦湖，不但湖光山色很美麗，還因為這裡是加德滿都山谷觀賞雪 山日出視角，最廣且最佳的地方而聞名於世。

我們早上四點半出發，搭車前往山頂看日出。天色黑漆漆的，只有星光點點，漆黑的天空中，北斗七星格外顯眼。車子在陡峭的盤山路上曲折向上，山路上已有徒步上山的人，沿途有很多個觀看日出的觀景點，山路兩旁商鋪也開門迎客了。

當我們第一個站在薩朗科山的觀景台，看安納普爾納群峰時，雖然仍是黎明前的黑暗，日出還沒有出來，但魚尾造型的山峰，仍然讓我眼前一亮。其之上是浩渺的星空，在其之下是萬家燈火。這真是觀日出最好的地方，你既能俯瞰整個博卡拉，又能仰望雪山群。

東方欲曉六時許，天際有了微白的光，雪峰的輪廓出來了，暗黑的山體上面躍出純白的山尖。黎明前的博卡拉，寧靜、安詳，點點的燈光，展示著喜馬拉雅山南麓的生機勃勃。太陽從地平線上升起之前，一縷陽光已經照射到了雪山頂上，雪山更加皎潔和輝煌，有如白色的巨人。只見名列世界十座最高山峰的道拉吉裡峰、安納普爾納群峰、魚尾峰和馬納斯魯峰手拉著手，橫空出現，本是安靜的觀景台上頓時發出一陣驚嘆聲。第一次看安雪山日出，那般驚豔超乎想像。

東邊有光的地方慢慢變紅了，接著出現一縷橘紅，再上面是一層暗藍的天空，橘紅越來越鮮豔，天空也越來越藍，山巒的層次越來越清晰。隨著天際邊紅暈變得豔麗，雪峰呈現出橙黃色，雪峰在霞光的反射下，白黃相間的層次很漂亮，呈現出「日照金山」的神奇景色。這時耳邊照相機的快門的「哢嚓」聲，響成一片，大家手忙腳亂地搶拍，都想留下這難忘的瞬間。

紅日衝出雲層，陽光將雪山之巔一座一座點燃，沐浴陽光下的安納普爾納的雪山群就在面前，清晰可見雪白的山峰在藍天的映襯下，磅礴得甚至有些刺目，像似夢中般完美。每座山峰都被白雪覆蓋，在凌晨的天色中散發著銀色的光芒，魚尾峰的尖角顯得尤為挺拔俏麗。那種金紅色再漸漸從山尖延伸到山體，隨後，附近山坡上的綠草和大樹也亮了，面前的山谷裡升起裊裊的炊煙。屋頂的經幡飄浮著，如夢如幻，靜靜躺在山下的費瓦湖開始波光粼粼，在皇室行宮的小島的水面上，停靠些白色的帆船，湖的漣漪把直直的桅杆倒影弄得彎彎曲曲。

此時此刻，我站在觀景台上瞇著眼睛望望山、看看水，有一種與世無爭的感覺，心裡有一種難形容的寧靜和舒暢蔓延開來。

此情此景，讓我想起了白居易的那首詩：「曠然忘所在，心與虛俱空」，我突然醒悟，在大自然面前，我們多麽渺小；只有神秘的大自然才是人類主宰，你不要試圖征服它，只能和它對話，用心靈的共鳴，追求天人合一，同頻共振。

大家邊吃西式早餐，邊享受雪山雲海美景的興奮無以言表，彷彿有神仙的感覺，有的人甚至想留下來，選擇做一個日出而作、日入而息，幸福的博卡拉人。