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烏龍醫生開釋人生

劉家宜

阿玲是我去社區中心跳舞的舞伴，雖然我在市區大學學了三十年的舞蹈，但是當年紀老去的時候，舞伴也一個個的衰老退場，我再也沒有機會找到男的舞伴陪我同跳，只好像唱戲一般反串青衣來跳男生的舞步，但因我身材矮小，也難找到高度和我適合的人來跳舞，阿玲正好符合於許多我要求的條件，因為她輕巧易帶，尤其我最喜歡跳的快華爾滋，她可跟從我的腳步和節拍滑動，旋轉輕盈。

可是天有不測風雲，有一次玲對我說：「我的醫生說我的癌細胞已經擴散，無藥可醫，所以他只交代我從今以後就敞開心懷，做自己愛做的事情，不要考慮錢財，而我最喜歡的就是跳舞，所以從下一次開始，我要請私人的老師，一對一陪我跳舞」。我最關心的就是價格問題：她說：「一小時三十元，我跳兩小時就給他現金六十元，看起來好像很貴喔，可是想想，我兒子說他不要我的錢，我真不要做那種『錢在銀行人在天堂』的事情」，我們這些跳舞的朋友都非常贊同她的做法，只不過我就從此少了個跳舞的同伴，但看到她跳得開心，我也覺得非常欣慰，覺得她的錢花得很值得。

上個星期五又是例行去跳舞的日子，接到玲的電話：「妳今天能否來陪我跳舞？因為我的老師要去辦事不能來」，我當然欣然赴約，跳了幾條舞下來以後，我覺出了她的舞技大有進步，我帶她跳得也輕鬆自在，兩小時的光陰我們都樂在其中，我覺得她的錢花得真值得，因為我也成了間接的受益者。

有一天我們相約在另一個社區中心跳舞，跳了不久她對我說：「我那個烏龍醫生說，我的癌症並沒有擴散，是因為化驗室的報告錯誤而使他誤診」。

我一聽先是替她生氣：「怎麼有如此烏龍的醫生？妳真應該告他，害你擔驚受怕了這麼久」，可是事後想想，塞翁失馬焉知非福？如非這個醫生的誤診丶誤判，玲哪捨得花這筆錢來請老師個別教導？而且那一陣子我看到了玲的改變，她每次都打扮的光鮮亮麗、換穿不同的衣著，而且當我對他說郵票要漲價、我要趕快去買郵票的時候，她說，都快死了，什麼東西留著對她都沒有用處，所以叫我不要買，她把她的郵票都給我。

我感到她對自己人生觀及普世價值觀的改變，誰能說這個烏龍醫生的誤判對玲是一種傷害？至少他開示了玲的另一種人生觀和價值觀。

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