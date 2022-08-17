新聞都是大雨將至的報導，大寶、小寶興奮地找出雨傘，還特別提醒我暴風雨即將來臨，一整天都要下雨。兄弟一早起來，像是期待聖誕老公公降臨一樣，眼巴巴地盯著窗外的雨咧開嘴笑，不顧我的三令五申，故意伸頭到屋簷外探雨，兄弟倆共撐一把大傘，嘻嘻哈哈的在前院外踩水，哥哥把弟弟送上車後，就霸占了傘，拋下在車上等他的我們，自己走路上學。

為了配合大寶對雨中獨行的嚮往，我一路低速在他身後保駕護航。小寶不開心了，和我爭辯為什麼哥哥可以冒雨走路上學，他就必須乖乖坐在車裡，眼睜睜地看著哥哥獨霸雨傘？弄得我哭笑不得。

從小在陽光明媚少下雨的南加州 長大，兄弟倆把遮雨的工具當成了玩具。搶著玩傘，打開、收起，旋轉，爭著體驗在滂沱雨線中的感覺，踢水、濺濕。手足之間的競爭，是成長之中互相磨合，步入社會前的實習，我極少介入，多在旁觀，讓他們自己學習解決衝突。人生是不公平，但做父母不可不公平，於是我讓小寶加入哥哥的探雨之旅，我繼續低速駕車護送，看著兄弟倆在陰濕的早晨舞傘弄雨，歡聲不斷，一把雨傘竟然能給他們帶來這許多樂趣。

我去年返台探親，住在風大潮濕的淡水海邊。我的折疊陽傘抵擋不住從海上颳來的強風勁雨，刷地一聲，手中花俏的傘被吹開花，傘架坍塌、任風雨摧殘，一陣暴雨 狂刷而下，我整個人濕透，狼狽不堪，只好叫計程車回家。面對有古典藝術圖案、有法國防曬認證的陽傘，嘗試修補無望，壽終正寢。

為了方便，再買一把折疊傘，這次買便宜的。不到兩天，又被狂風暴 雨吹個開花折散，我環顧四周，沒有人用折疊傘，問鄰居才知因海邊風大，一定要用骨架堅固的大傘。於是我換了一支大傘，在風雨中穩住沒被折斷，卻無法抵擋從四面八方襲來的雨水，保住了頭身，腰身之下未能倖免，完全濕透。

鄰居又教了一招，穿雨衣！在街上看到很多摩托車騎行者，尤其是媽媽全身雨衣戴安全頭盔，載著全身雨衣裝備的孩子，熟練地上下進出，沒有一聲抱怨。

我買了一件長身防雨保暖風衣，記錄了在北台灣難忘的風雨點滴。