我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

一把雨傘

周遠馨

新聞都是大雨將至的報導，大寶、小寶興奮地找出雨傘，還特別提醒我暴風雨即將來臨，一整天都要下雨。兄弟一早起來，像是期待聖誕老公公降臨一樣，眼巴巴地盯著窗外的雨咧開嘴笑，不顧我的三令五申，故意伸頭到屋簷外探雨，兄弟倆共撐一把大傘，嘻嘻哈哈的在前院外踩水，哥哥把弟弟送上車後，就霸占了傘，拋下在車上等他的我們，自己走路上學。

為了配合大寶對雨中獨行的嚮往，我一路低速在他身後保駕護航。小寶不開心了，和我爭辯為什麼哥哥可以冒雨走路上學，他就必須乖乖坐在車裡，眼睜睜地看著哥哥獨霸雨傘？弄得我哭笑不得。

從小在陽光明媚少下雨的南加州長大，兄弟倆把遮雨的工具當成了玩具。搶著玩傘，打開、收起，旋轉，爭著體驗在滂沱雨線中的感覺，踢水、濺濕。手足之間的競爭，是成長之中互相磨合，步入社會前的實習，我極少介入，多在旁觀，讓他們自己學習解決衝突。人生是不公平，但做父母不可不公平，於是我讓小寶加入哥哥的探雨之旅，我繼續低速駕車護送，看著兄弟倆在陰濕的早晨舞傘弄雨，歡聲不斷，一把雨傘竟然能給他們帶來這許多樂趣。

我去年返台探親，住在風大潮濕的淡水海邊。我的折疊陽傘抵擋不住從海上颳來的強風勁雨，刷地一聲，手中花俏的傘被吹開花，傘架坍塌、任風雨摧殘，一陣暴雨狂刷而下，我整個人濕透，狼狽不堪，只好叫計程車回家。面對有古典藝術圖案、有法國防曬認證的陽傘，嘗試修補無望，壽終正寢。

為了方便，再買一把折疊傘，這次買便宜的。不到兩天，又被狂風暴雨吹個開花折散，我環顧四周，沒有人用折疊傘，問鄰居才知因海邊風大，一定要用骨架堅固的大傘。於是我換了一支大傘，在風雨中穩住沒被折斷，卻無法抵擋從四面八方襲來的雨水，保住了頭身，腰身之下未能倖免，完全濕透。

鄰居又教了一招，穿雨衣！在街上看到很多摩托車騎行者，尤其是媽媽全身雨衣戴安全頭盔，載著全身雨衣裝備的孩子，熟練地上下進出，沒有一聲抱怨。

我買了一件長身防雨保暖風衣，記錄了在北台灣難忘的風雨點滴。

暴雨 加州 風暴

上一則

程偉豪突破特效限制 拓展台灣電影可能性

下一則

媽媽的泡菜

延伸閱讀

圖書館員朱菊影為孩子說了35年故事 退休後有新目標

圖書館員朱菊影為孩子說了35年故事 退休後有新目標
台裔圖書館員 在矽谷為孩子們說了一輩子故事

台裔圖書館員 在矽谷為孩子們說了一輩子故事
章子怡：願再花3年只為拍王家衛一部戲

章子怡：願再花3年只為拍王家衛一部戲
登山把握2技巧 下坡不傷膝

登山把握2技巧 下坡不傷膝

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00

不知老之將至

2022-08-11 02:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

大廚好帥

2022-08-11 02:01

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞