猶記得在二○二○年新冠疫情 大爆發初期，防護用具嚴重不足，尤其是口罩 。

民間團體自發捐助醫護人員，領取時遇到一名為女兒而來的婦人，她滿臉憂心，一聽到我服務於產後病房，又露出驕傲的表情說：「我女兒在第一線急診工作，比妳危險多了，她更需要這些物資。」我訥訥無言，護理界也有生物鏈，而我是在最底層的「歪瓜劣棗」？

我也希望如她「吉言」，我一點也不危險，怎知道這疫情來勢洶洶，很快的，產科也出現新冠病陽性的媽媽；很快的，其他單位人力告急；很快的，我這歪瓜劣棗被派到第一線急診支援。

我是唯一一名被外派到急診的「幸運兒」，同事們以無聲同情的目光送我離開，我這歪瓜劣棗有如荊軻刺秦王，視死如歸去千里之外的急診，看似一臉勇敢，其實手抖到差點按不下電梯，腳軟到快踏不進去。

急診大爆滿，滿到走廊都人滿為患，急診同仁看到我無不熱烈歡迎，只差沒「夾道」隆重迎接，歪瓜劣棗被當成寶。

急診與產科喜氣的氛圍大不同，這邊有流浪漢拉了一地屎尿，一邊呼天嗆地喊肚子餓；也有被警察 帶進來的酒醉鬧事者，手被銬在擔架上呼呼大睡；那邊隔著一個布簾，有人命垂一線正被急救中，這床位緊鄰檢體筒傳送機器，我來回送檢體好幾次，隔著布簾，都能感受到那床因CPR心臟按摩激烈搖晃著，一直到悄無聲息，從布簾縫隙中看到病人被白被單掩面。

電話鈴聲不絕於耳，當班的護理小主管講電話講到聲音嘶啞，對著電話那一端聽起來像是護理之家的工作人員疾言厲色：「現在是非常時期，一個床位都沒有，你不要亂送病人到急診，我沒聽過因為緊急需洗腎而送到急診的。」可憐的病人被原封不動退貨。

絡繹不絕來回的警察與高大的消防人員，是急診的另一道風景，可惜我這歪瓜劣棗沒心思欣賞他們的英姿颯爽與結實肌肉，我給藥、打針、抽血、包紮、捅鼻孔驗新冠病毒、送檢體、推輪椅、推病床等等，盡其所能幫忙，歪瓜劣棗有金手指，被我捅鼻孔的人都被驗出陽性反應。

十二小時的班接近尾聲時，兩名急診同仁A跟B對我大加讚賞，A強力說服我轉單位，他說：「妳實在太棒了，很少來幫忙的像妳這樣認真。」B不管我再三婉拒，堅決帶著我晉見急診主管，為我大力背書，指著我說：「他明天就可以上班了。」此謬讚讓我冷汗涔涔，也非常佩服A跟B，他們可以一邊談笑風生討論股票走勢，一邊手起「針」落乾淨俐落，我則是緊張到覺得自己隨時會成被急救的那位。

回想起那兩年，我這歪瓜劣棗天天抱著「必死」決心上班，除了自己產後單位的新冠區，也到別的單位新冠區支援，並見證了一波醫護離職潮，現在偶爾會跟一起撐過來的醫護同仁不勝唏噓，我們是勇敢還是無路可退？

常驚訝自己這歪瓜劣棗生命力強韌如野草，居然還沒得上一回新冠？呸呸呸！話不要說太早，希望我只有金手指，沒有烏鴉嘴。謹以此文向撐過來的醫護同仁致敬。