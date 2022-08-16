我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

微風下的羊駝農場

侯文俊

我一直以為只有秘魯才有羊駝（Alpaca），最近經由朋友介紹才知道，華府近郊的馬里蘭州也有羊駝農場，而且離我家只需要一小時的車程。聽到這個好消息後，我們立即上網預約，全家四口在周末時驅車前往位於馬里蘭州伍德拜恩 （Woodbine）的「微風山丘羊駝農場」（Breezy Hill Alpaca Farm）觀賞羊駝，度過了一個歡樂無比的羊駝之旅。

羊駝俗稱草泥馬，外形有點像綿羊，也有點像駱駝，生活在南美洲安地斯山脈的秘魯及智利的高原上。這個羊駝農場是在二○一一年成立的，二○一二年正式對外開放，最初飼養的三頭羊駝是從秘魯進口，現在已經繁殖到將近五十頭羊駝，那天我們在導遊的帶領下參觀農場，近距離接觸了蠢萌可愛的羊駝。

羊駝毛因為質地柔軟，成為國際服飾品牌愛用的高級毛料，素有「軟金」的美譽；由於羊駝為秘魯帶來龐大的經濟效益，秘魯人更稱羊駝是「會走路的黃金」。

那天導遊為了讓我們體驗餵食的樂趣，特別免費提供大量的羊駝飼料，羊駝的性情相當的溫馴，我們在用飼料餵食時，牠們都不會咬到我們的手，那天羊駝看到我們手裡拿著飼料時，一大群羊駝迫不及待地向我們飛奔而來，頓時之間，那些羊駝從「會走路的黃金」變成「會跑步的黃金」。

這個農場裡在入口處有一個禮品店，販賣一些手工製作的羊駝毛料產品，那天臨走之前我們特別買了兩頂羊駝毛帽、一個羊駝小玩偶以及一雙羊駝襪子作紀念用，為這次的羊駝之旅畫下了完美句點。

我們曾在二○一九年五月拜訪過秘魯，那天是我們與羊駝再次的相見歡。我們全家都喜歡動物，尤其是純真又帶點傻勁的羊駝，更是我們的最愛。那天天氣涼爽，微風陣陣，相當舒適；我兩個女兒已在費城另立門戶，能在風景秀美的農場與家人再度團圓，一起度過一個健康療癒的羊駝之旅，我想這就是幸福吧！

馬里蘭州 費城 華府

上一則

年長志更高

下一則

《老物件情懷》從一件舊T恤說起

延伸閱讀

國際領袖基金會華府召開峰會 亞特蘭大分會14名理事顧問代表共襄盛舉

國際領袖基金會華府召開峰會 亞特蘭大分會14名理事顧問代表共襄盛舉
旅遊／印加遺珠秘魯 悠遊小村莊、探皮薩克市集

旅遊／印加遺珠秘魯 悠遊小村莊、探皮薩克市集
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
馬里蘭州1婦女 5年內刮中3次樂透大獎

馬里蘭州1婦女 5年內刮中3次樂透大獎

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00

急診室的春天

2022-08-13 02:01

結婚四十年遊輪慶

2022-08-09 02:00

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增