我一直以為只有秘魯才有羊駝（Alpaca），最近經由朋友介紹才知道，華府 近郊的馬里蘭州 也有羊駝農場，而且離我家只需要一小時的車程。聽到這個好消息後，我們立即上網預約，全家四口在周末時驅車前往位於馬里蘭州伍德拜恩 （Woodbine）的「微風山丘羊駝農場」（Breezy Hill Alpaca Farm）觀賞羊駝，度過了一個歡樂無比的羊駝之旅。

羊駝俗稱草泥馬，外形有點像綿羊，也有點像駱駝，生活在南美洲安地斯山脈的秘魯及智利的高原上。這個羊駝農場是在二○一一年成立的，二○一二年正式對外開放，最初飼養的三頭羊駝是從秘魯進口，現在已經繁殖到將近五十頭羊駝，那天我們在導遊的帶領下參觀農場，近距離接觸了蠢萌可愛的羊駝。

羊駝毛因為質地柔軟，成為國際服飾品牌愛用的高級毛料，素有「軟金」的美譽；由於羊駝為秘魯帶來龐大的經濟效益，秘魯人更稱羊駝是「會走路的黃金」。

那天導遊為了讓我們體驗餵食的樂趣，特別免費提供大量的羊駝飼料，羊駝的性情相當的溫馴，我們在用飼料餵食時，牠們都不會咬到我們的手，那天羊駝看到我們手裡拿著飼料時，一大群羊駝迫不及待地向我們飛奔而來，頓時之間，那些羊駝從「會走路的黃金」變成「會跑步的黃金」。

這個農場裡在入口處有一個禮品店，販賣一些手工製作的羊駝毛料產品，那天臨走之前我們特別買了兩頂羊駝毛帽、一個羊駝小玩偶以及一雙羊駝襪子作紀念用，為這次的羊駝之旅畫下了完美句點。

我們曾在二○一九年五月拜訪過秘魯，那天是我們與羊駝再次的相見歡。我們全家都喜歡動物，尤其是純真又帶點傻勁的羊駝，更是我們的最愛。那天天氣涼爽，微風陣陣，相當舒適；我兩個女兒已在費城 另立門戶，能在風景秀美的農場與家人再度團圓，一起度過一個健康療癒的羊駝之旅，我想這就是幸福吧！