某個周日，老婆研究信用卡 ，發現有一張卡有一次性的新會員獎勵：旅館 五個晚上免費，很不錯。當晚我們馬上申請，也立刻得到批准，並把卡片以快遞寄出，我們一、兩天之內可以收到。

除了有年費之外，新卡三個月內要刷五千美元才能領取獎勵，但我們早已空巢，三個月要刷這麼多錢並不容易。

次日星期一，我們要裝一台新的冷氣機，照約定，餘款五千多元於冷氣裝好之日付清，如果我們收到新的信用卡，以支付冷氣機的餘款，所有的問題都迎刃而解，問題是我們手上沒卡。

星期一早上，我打電話去冷氣代理商，問出納小姐是否可以寬限兩天，讓我賒帳，到星期三再刷卡？這個請求雖然沒啥大不了，可是人家是小本經營，一旦開了惡例，以後就沒完沒了，譬如有人要賒帳三天、有人要一星期、有人要一個月。我也覺得不妥，不是為商之道。

果然，出納小姐說不行，她說如果她向上層匯報，她的老闆也絕對不會答應的。我問，如果賒帳一天會怎樣？也許運氣好，新卡一天就寄到，她說這是原則問題，不是天數問題，做生意，銀貨兩訖，天經地義。她說得很好，我無言以對。

半小時後，我想出對策，二度打電話給出納小姐，這次我提出一個新的要求：請她在刷卡之前打個電話給我，如果我的新卡到手，就用新卡，否則用舊卡。這個要求合情合理，人家無法拒絕。

我記得簽合同時，我等了三天，人家才刷卡收取了我的定金，因為簽約後，他們有許多文書需要處理，譬如向我的鎮公所申請「開工許可」等，最後一步才是收取定金。

當天，工人們來裝冷氣，他們動作很快，中午就裝好走了；下午我去信箱幾次，都是空的，出納小姐當天沒打電話來；到了晚上，我上網看舊信用卡也沒被刷。星期二也是一樣，她沒打電話來，舊卡也沒被刷；可是到了傍晚時刻，新卡寄到了。星期三一大早我打電話去，用新卡把帳結了，她說原本在中午前會打電話給我。中午，我在網上看到新卡被刷了，這一刻，所有的驚險到此結束，這是最完美的結局。

雖然我要求賒帳兩天被拒，事實上，我成功地達成目的了。有一個可能是這出納小姐雖然表面上拒絕我的要求，卻暗地裡幫我：她慢慢地處理文書，讓結帳日拖到兩天之後。

所謂：「不經一事，不長一智」，下次碰到類似的狀況，不適當的賒帳要求就不必提了。