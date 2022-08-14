小時候去一位遠親家裡，看到牆上掛了一個咕咕鐘，時間一到，窗口打開，一隻小鳥探頭出來叫一聲「咕咕」，幾點鐘就叫幾下，還有小鈴配合，可愛極了。

我花了不少工夫研究，得知布穀鳥鐘奇妙原因，它的運作及發聲完全按機械的原理用手工製造，以德國 黑森林生產的咕咕鐘最為有名。其實十七世紀中葉，黑森林的第一個時鐘系列設計簡單而實用，後來愈變愈複雜，漸漸地黑森林鐘聲名鵲起，尤其是布穀鳥鐘。

那年生日，父母問我要什麼禮物？想也不想，就說要咕咕鐘，媽媽卻說：「太貴了，我們買不起」。從那時起，心中一直嚮往擁有一個咕咕鐘；後來工作有了經濟能力，終於買到一個小鐘。

買回來第一天興奮異常，但是第二天開始就覺得有點煩，因為上一次發條把「鐵松果」拉上去，只能維持二十四小時的效果，換言之，每天都要拉一次；而且晚上睡覺前，若忘記把小鳥的窗口關起來，它按時還是叫咕咕，午夜就叫了十二聲，擾人清夢。

過不久，實在煩不勝煩，鐘還是掛在牆上，卻決定不要它動了，最後把它捐給了救世軍。前一陣子，再度旅遊咕咕鐘的主要產地黑森林，導遊帶大家參觀他們的工廠，也看了陳列室，各式各樣的鐘，大小不一，美輪美奐，價錢從兩百到兩萬美元不等。我還是非常欣賞那些成品，卻早已打消擁有的念頭。

物質的東西，擁有相對來說是簡單的，但要花時間保養維修，有時變成負擔，而不是享受。附近鄰居當中，看到這家有游泳 池、那家有蹦床，還有不少各類船隻休閒車。我買得起那些東西嗎？不是買不起，但一想到擁有的麻煩，加上有些物件也不能天天享用，擁有的欲望就淡去了。

我們對物質的欲望是無止境的，因為大家都喜歡新奇的東西，帶來方便的產品，還有花錢那一刻所帶來的興奮，但是我們常忘記考慮的是後續的代價與責任。

曾經讀到過一句話：「但凡物質東西，想像總比實際擁有要美好得多。」有些東西，還是保留在想像中比較美麗。