幾個月來，一直惦念著奧克蘭 湖畔的天鵝。一天清晨，我一到湖邊，就直奔西側，突然一個毛茸茸的小腦袋在蘆葦叢中忽隱忽現，我急忙抓起望遠鏡：「小天鵝出世啦！」 頓時，奧克蘭湖畔喜氣洋洋。

這一對疣鼻天鵝在湖畔已經生活多年，是我們的親密夥伴。陽春三月，一場難得一見的求偶表演，讓眾人留住了牠們優雅的舞姿。我寫的小文「春天裡的天鵝」在《世界日報 》刊出後，親朋好友們充滿了期侍：什麽時候能見到小天鵝呢？

春分那一天，站在公園局拉起的警示線外，趁母鵝翻蛋的那一刻，先生拍到了巢裡的幾個大天鵝蛋。「 八個蛋，太棒了，今年一定可以見到小寶寶。」我們自信滿滿，忘卻了去年不成功的兩次孵化。

天鵝孵化期為四十天左右，可是到了五月初，巢裡的天鵝蛋卻不翼而飛，全都不見了，只見母鵝在巢邊徘徊許久，忽地引頸長嘯，依依不捨，棄巢而去，這裡究竟發生了什麽？

很快，療傷一陣後，我們又看到牠們雙雙在波光瀲灩的湖面游弋，不時還翩翩起舞再現浪漫。天鵝沒有放棄，我們的心中又燃起了希望。

果然不負重望，牠們在另一片茂密的蘆葦叢中又築起了新巢。五月底，當母鵝再次孵化時，公鵝分外警惕，牠在周圍的水域巡遊，一見到進入領地的涉禽，就立即發出響亮的嘶嘶警告聲，隨即聳起翅膀，窮追猛攻，直到牠們落荒而逃。疣鼻天鵝以其在繁殖季節的高度領地行為而聞名，這一次更甚。

又是漫長的四十天，大家經過蘆葦叢時，都會意地交疊食指和中指，祈求好運。

這一天，我看到母鵝在孵蛋時一反常態，吃力地撐起牠的右翅，翅膀下好像有動靜，再仔細一看，「是小天鵝！」我不禁叫了起來，湖邊眾人紛紛圍觀。「天啊，是真的嗎？」 「耶，我看到有東西在晃動，是牠嗎？」人越聚越多，大夥兒越來越激動，先生一邊示意別驚嚇到天鵝，一邊展示他剛剛拍到的萌照。

我不斷小聲地告訴眾人：只有一隻小寶寶，軟綿綿毛茸茸的，長得一點兒也不像牠爸媽，小寶寶絨毛是灰色的，喙是黑色的，腿和蹼卻是芥末色……「噢，太可愛了！」「牠在幹嘛呢？」

「牠在用站得還不太穩的小腿兒，跌跌撞撞地走到媽媽的身邊，牠的眼睛特別亮，正在東張西望，打量著這個牠第一次親眼見到的世界。聽，牠的媽媽正在輕柔地對牠說著話。」 這時，大夥兒全都安靜下來，傾聽蘆葦那邊傳來的竊竊私語。

「咦，這大喜的日子，怎麼不見公鵝呢？」 一位老先生話音未落，就傳來一陣啪啪擊水聲，這是大家都熟悉的天鵝飛翔時的大動靜，「當爸爸了，牠高興地飛了起來。」 他身邊的老太太眉笑眼開。

幾位資深觀鳥者得到我們的信息後也都趕來了。巢裡還有五個蛋，他們預計這幾天陸續會見到更多小天鵝。

隔天我們起了個大早趕到湖邊，以為能看到小天鵝破殼而出的精彩瞬間，但怎麼也沒有料到，不僅沒啥動靜，而且連那一隻小寶寶也不見了。一位好心人見我們焦急地四處尋覓，勸我們別找了，「 一定是月黑風高夜，被浣熊叼走了。」

我們每天都來到湖邊，又癡癡地等候了十天，卻再也見不到那溫馨的一幕了，我悵然若失。先生不斷地安慰我，疣鼻天鵝的壽命為二、三十年，屬於長壽鳥之列，而奧克蘭湖畔的這一對天鵝正值壯年，來日方長。

小天鵝，我們來年再相見。