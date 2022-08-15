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愛在霧裡相遇時

朝燕兒

漫步亦慢步，且歌且行，緩緩地走到這國家原始森林公園。

成群結隊的鳥兒以及夏日的蟬，以嘹亮美妙絕俗的歌聲，此起彼落，相互輝映，在濃霧瀰漫繚繞中。

清脆悅耳的歌聲是如此純真自然，使人欣喜；聞其聲，何等熟稔，像是時光倒流，回到從前在鄉村長大的童年生活一樣，甜蜜、溫馨、快樂、幸福。

許許多多可愛的松鼠在樹林下、花草間快樂地追逐著，像是在跳舞一樣。這是大自然賦予的恩賜，提供廣闊的舞台，讓大夥自由自在唱著歌、跳著舞，也讓晨起運動的人們，享受這一幕「輕歌曼舞」，極佳的心靈饗宴。

霧濃之晨，飄渺的雲雲霧霧，給予人們更多的遐思和靈感，是充滿甜美、歡欣、愉悅、令人如癡如醉。

再往前慢慢走， 忽然映入眼簾的是一野生母鹿，默然地發出母愛的特質，溫柔慈祥，和藹可親的眸光，深情凝望著她身旁的孩子們，無言凝噎，嘆息著，淚珠盈睫，像秋水汪汪，於眸中泫然流淌。

那溫柔且溫暖的傷心雙眸，似乎是在向鹿寳寶們說：「對不起，找不到食物呀，讓我的心肝小寶貝們，餓肚子了！」看到這一幕，好生感動，鹿媽媽愛鹿寶寶們的崇高母愛之情，我心都被融化了。心想若是再往前踱步，唯恐腳步聲驚擾牠們，也就停止不再往前行。

鹿寶寶們又飢又渴，正在又鬧又跳，飢渴交迫之深，可想而知，親眼目睹這一幕，何其不捨。 鹿媽媽為了餵飽孩子，不顧一切試著跳躍越過欄杆，想要繼續覓食，一而再，再而三，不屈不撓，一次又一次試著跳躍過欄杆，直到筋疲力竭；還是沒有跳躍成功。因為欄杆內，是原始森林公園管理處設立一個供遊客用餐的地方，在餐桌上有遊客吃剩的食物，每天都會有一大群飛鳥和松鼠，在欄杆內覓食，填飽肚腹。

鹿媽媽又繼續勤勞地在欄杆外覓食，依然找不到食物可讓鹿寶寶們止飢解渴。鹿媽媽發揮堅忍不拔，披肝瀝膽的母愛精神，此景淒婉動人，値得佩服。

鹿兒們正餓著肚子，在濃濃的霧裡，漫無目標不知要去向何方、還要多久才能找到食物充飢？一群淡去的身影緩緩離開，雖然與鹿兒們只是短暫相遇，卻是一直縈繞我心，難以忘懷，深切期盼牠們很快就能找到食物飽餐一頓。

動物世界的母愛既滿且盈，人類的母愛亦是，深深地感受到，宇宙天地之間，親情之愛遠勝一切切。

既深且廣的母愛精神，其偉大之馨香氣息，一直飄進我心間。

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