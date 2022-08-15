周末的午後，風和日麗，氣溫適宜，和丈夫一起出門散步。在街角拐彎處，迎面碰上鄰居夫妻正散步歸來，如常般笑著打招呼。

過去兩年，偶爾在路上與鄰居相遇，遠遠打過招呼各自繞行。這次，鄰居沒有迴避，而是徑直走來，邊走邊說：「我們終於自由了。」近在咫尺，張開的嘴巴，隱約可感受呼出的熱氣。嘴上應酬著天氣真好，適合走步等等，腦袋卻下意識地扭到旁邊。忽又驚覺不妥，有失禮貌，竟不知如何是好？最後靈機一動向後退一大步，站定，隨便聊了幾句。

彼時州政府剛下達室內口罩 解除令，一時間，人們歡呼雀躍，紛紛摘下口罩；商店裡人潮湧動摩肩接踵，幾乎再無人戴口罩，何況戶外？

自從疫情 以來，我們戶外活動基本不戴口罩，只有與人狹路相逢之際才戴上，況且我們搬來此處不足兩年，認識的人有限，只與同一條街上的幾戶人家熟識，見面也只是遠遠打個招呼而已。

四月底去西雅圖旅行，特意訂了位於聯合湖邊的飯店，有兩間臥室、大客廳、大廚房，安全起見，準備自己做飯，但每天都很累，便放膽開始堂食。

記得第一天下樓吃早餐，拿上食物找一僻靜之處，才摘下口罩；第二天見一人拿食物時並未戴口罩，便再未光顧他瀏覽過的食物區。白日出門，無論奧利匹克公園、德國小鎮，還是其他小島和博物館 ，不得已只能堂食，每次就餐提心吊膽，不停地禱告。

返程時，正趕上飛機口罩令解除，機艙內座無虛席，幾乎無人戴口罩，旅客們又吃又喝，大聲說笑，原來還會乘著周圍無人吃喝之際，迅速解下口罩喝口水。此次返程途中，全程戴口罩，不敢鬆懈一刻。

近期開始周日去教會參加實體聚會，當熱情的姐妹們前來相擁，心裡總是咯噔一下，下意識躲開，一旦與人之間的距離過近，第一反應是扭頭轉臉。

人們大多關注感染病毒後的生理性後遺症，諸如半年後依舊喪失嗅覺、味覺，幾個月後困乏無力等等，往往忽略疫情產生的心理後遺症，諸如怕人、怕見人、怕與人近距離接觸、怕與人面對面說話、怕與人同桌就餐，最怕看見別人張開的嘴巴。每當有人造訪家中過後，即用酒精裡裡外外、犄角旮旯噴灑一遍。酒精使餐桌的油漆斑駁粗糙，冰箱的不銹鋼畫滿橫七豎八的白色條紋，一件件衣服上一塊塊的酒精印記。

疫情不僅造成了數以萬計的感染和死亡，更造成人們心理上的恐慌和人際疏離，人與人間設置了一道無形帳幕，摧毀了原先待人接物的生活方式。

不知何時，心理上的疫情後遺症，可慢慢散去，從此不怕見人、不再躲閃，一切如初。