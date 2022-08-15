「赤日炎炎似火燒，野田禾稻半枯焦。農夫心內如湯煮，公子王孫把扇搖。」小學課文裡讀過的這首七絕，直白地描述了夏日難擋的酷暑，一面揭示農夫的焦慮之情，一面又毫不憐惜地譏刺手搖蒲扇乘涼的紈絝富家子。

其實天可憐見，那些王孫們還遠沒有享受過空調的安逸舒適。

顯然受氣候變暖之累，七月中旬，全美多地就已持續出現令人難熬的華氏百度以上高溫 天，更兼西部野火肆虐，危害深重。

遠望歐洲大陸，高溫創紀錄，某些城市連機場跑道都被無情融化，熱浪 還釀出千人喪命人間慘劇。從電視上看東京亦有罕見的持續攝氏四十多度天氣，居民上街不僅大都撐傘，很多人還手持電扇為自己一路造清風。

環球同此涼熱，懾於逼人的熱浪，我只在黃昏時才騎車出門到華人超市去買菜或辦事，以防中暑。不過有個公共圖書館 離我家只五分鐘行走路程，故我日間也去，只為可及時讀到各種當日報刊雜誌。

一天，我剛走到圖書館門口，就見社區的華裔郵遞員正好來送郵件，大熱天卻包裹得嚴嚴實實，頭戴腦後有下垂布罩的藍帽，嘴上是大口罩，長袖長褲，全身披掛，手推一輛小三輪郵件車緩步前行。郵局的工作決定了他們必須在炎熱的盛夏，挨門挨戶地遞送郵件，頗有明知山有虎、偏向虎山行的氣概，令人讚嘆他們的精神。

孰料還有更能吃苦耐勞的人，那就是正在圖書館周圍鋪設馬路的修路工，他們直直地站立在馬路中央，完全暴露在火一般烈日之下，沒有絲毫遮蔭處可躲閃，唯一可幫他們解暑的，也許是放在地面的一個塑料小冰箱。我看到一個工人取出一瓶礦泉水來，仰頭暢飲，幾乎一口氣喝光整瓶水。

當滿滿一車滾燙的瀝青被傾倒在路面，嗆人的熱浪立刻撲面而來，工人們不僅不退縮，反而迎上前去用鏟子把瀝青盡可能地拉開和鋪平。這時，我又不得不感嘆這些平凡修路工的不平凡，是他們無懼酷熱，堅守職責，才使我們的城市能交通順暢，車輛行駛能七平八穩。

如此炙熱的夏日，讓我不可避免地想到我家屋旁的盆栽花木植物，包括剛長出秧苗的黃瓜和番茄，它們能忍受熾烈陽光的直曬而安然無恙嗎？雖然商店的植物標籤上總會說 「喜歡全面日照」，但我相信沒任何植物會歡迎滾燙日光的肆意燒烤。

我憐花惜葉，斷然採取補救措施，一早就把家裡兩把海濱大傘撐起來，為那些無法移動的弱小植物搭建涼篷，遮擋火球。到晚上，我會把陽傘再卸下來，讓植物可享受夜間露水。寧可自己麻煩，也要為諸多花木打造一個涼爽愉快的生態環境。雖然它們不會言語，但不能讓它們蒙屈。

嚴酷的現狀告訴我們，氣候變暖是迫在眉睫的嚴峻現實，人們已不能如鴕鳥視而不見。相反，我們應立即行動起來，採取一切可能措施減緩它的損害。

除政府部門外，我們每個人也應從細微處做起，盡所能出力。比如，我們不應大手大腳隨便丟棄仍可使用的物品，為的是減少垃圾排放處理；另一個普通大眾都能做到的就是盡量搭乘公交車，甚至騎單車出門，減少廢氣和汙染。

只有共同努力，地球母親才能得到良好照應，扭轉氣候變暖的可怕趨勢，減少和避免出現更多連續不斷的「赤日炎炎似火燒」天氣，使所有地球村民都得清涼，不至熱昏。