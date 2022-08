我住在奧克蘭 市鬧中取靜的富興大廈,位於第十街熱鬧擁擠、高樓大廈及零售商店鱗次櫛比、公共運輸工具四通八達的中國城內,衣食住行都很方便。但散步時,我最喜歡逛的則是融合室內外育樂文化的海邊:傑克倫敦廣場,在我住的公寓旁邊,就有免費的車直達第二街的廣場入口。

該區以過世的冒險家及名作家傑克倫敦為名,他是我最喜歡的作者之一。我為了增進英文閱讀寫作能力而讀遍他大部分作品, 因為他的小說不但文字淺顯,語句通暢,加以故事也特別引人入勝,一開卷就捨不得停下。

在加州 明媚陽光的照耀下,傑克倫敦廣場上大文豪住過的小木屋和屋前的海狼銅像,吸引了無數的文人雅士前來觀光。

據說作者生前每天都隨著眾人聚集在Heinhold’s First and Last Chance Saloon酒吧內。古老酒吧側面牆上就畫了傑克倫敦在駕駛及寫作,裡面陳列著二戰時的相片和紀念品,牆上掛著一張小照片, 照片中年輕的作家坐在酒吧的一張桌前,正在聆聽一些奇聞異事,據說,「野性的呼喚」、「海狼」等巨作,就是如此產生的。

這裡也有很多面對著碧波蕩漾的精緻旅社及高級美食餐館,我最喜歡海邊一家叫做思科特(Scott)的海鮮餐館,不但餐廳窗外海景美麗,食物十分精美,服務也非常周到。兒子、媳婦每年都請了客人替我在這家餐館慶祝生日。我曾表示這裡價格太過昂貴,但兒子認為老媽媽一年只過一次生日,何況,他們還免費替我們拍攝,並打印生日照片,慎重地裝在相框裡贈送給我們當作紀念呢!

廣場裡有租借皮艇,供客人享受水上划船運動之樂,也可以坐渡輪到舊金山 灣內作休閒之遊。

可惜從二○一九年開始,新冠病毒肆虐加州,大家只得居家躲避病毒傳染,因而廣場內攤位日益稀少,室內餐館也漸漸關門大吉,連以美食著名的火車也取消了餐廳。兒子每周由舊金山開車到奧克蘭來找老母吃一頓周末午餐,餐後只見加州白花花的太陽照著整個空蕩蕩的廣場,僅剩我們母子兩人戴了口罩在行人道上相伴行走,實在空前地淒涼。

這種悲淒的日子一過就是三年, 雖然在人們打了四劑防疫針後,情況已漸漸好轉, 廣場上室外餐棚也開始熱鬧起來,恢復不少人潮,哪知變種病毒Omicron竟然捲土重來,據說傳染性更加強烈。

「媽, 本周末我們還是找一家通風透氣的室外餐棚吃午飯吧!」兒子建議。

在哪裡吃呢?當然是在空氣清新、海風輕拂的室外廣場上吃午餐最合乎安全衛生原則,而室外餐飲重新陸續開張的傑克倫敦廣場,正是不二的選擇。