放暑假了，每天除了駕車護送孫兒參加游泳 、跆拳道學習外，傍晚時分總要陪伴孫兒前往熟悉的大操場公園遊玩。在孫兒與玩伴、同學打壁球、籃球及追逐嬉鬧之時，我則捧著兒媳網購的大三角風箏到草坪上，將瑰麗的童年飛翔夢想，放牧到夕陽晚照中。

在美放風箏始於二○二○年陽春，新冠肺炎病毒爆發不久，為使居家避疫中的孫兒每天都能呼吸新鮮空氣、活動一下身體，兒媳網購了有蜘蛛俠頭像的塑料風箏，讓我們領著小孩適時到寂靜之處放飛。

從此，晚霞染紅西天，天氣轉涼之後，我們祖孫三人便捧著蜘蛛俠風箏，奔往距家兩百米之遙的一所學校停車場。

因學校放暑假和臨近傍晚，偌大的停車場顯得愈加空曠與寂靜，常有兩、三個大人領著各自的孩子在遊玩。小朋友相見分外高興，很快會在一起追逐嬉鬧，我在一旁把蜘蛛俠風箏放飛天空後，孫兒及夥伴瞧見即刻蹦跳著跑到我身旁，搶過風箏線板，邊仰望天空，邊拽著風箏在空地上奔跑，稚嫩的歡聲笑語一聲接一聲飛入雲霄。

看著小人們的歡喜神態，我的腦海徐徐映出兒時放牧風箏情景——半個世紀前，我是一個頑童風箏迷，元宵佳節一過，便和鄰里小夥伴著魔似的製作起風箏。我們將破舊的竹筐拆開，抽出一根根竹條用火烤直，綁成「八卦 」、「方塊」、「太陽」等風箏骨架，之後糊上白紙或彩紙，栓上一長布條尾巴，捧著奔向家鄉母親河「渾河堤壩」。

此時，渾河堤壩垃圾殘土堆積如山，我們將各自風箏放飛後依次散開，有的跳進小坑裡，有的躲在沙丘旁，還有的把風箏線板壓在青石下或纏在樹幹上，開始談天說地，愉悅歡欣之態一如天空飄飛的風箏，天天如此，樂此不疲，每年都把風箏放牧到草長鶯飛，百花綻放。

正沉醉於往事，耳畔傳進孫兒的呼叫：「爺爺，這風箏給你吧，我們到草坪那邊踢球去了。」說著，領著兩個小朋友跑開了。我成了蜘蛛俠風箏主人，快樂續接起童年瑰麗的夢境。期間，飛翔的風箏迎候了歸巢的小鳥，初升的彎月，送別了遠行的飛機，退隱的落日。一位過路的西裔中年男子目睹飄飛的高遠風箏，向我豎起大拇指，連聲「OK、OK」。

從此，傍晚時分只要有閒暇，我與妻子便領著孫兒抵達停車場；在陪伴孫兒玩樂之餘，皆把蜘蛛俠風箏放飛燦爛晚霞裡，只是沒想到，蜘蛛俠風箏在秋季飄飛時，禁不起一陣狂野秋風襲擾，從高空一頭栽下墜落到一棵大樹上，我們無奈結束了當年放風箏經歷。

今年春夏之交，為讓孫兒重溫放風箏之樂，兒媳又網購一只彩色大三角風箏，我們每次帶孫兒到大操場公園遊玩，都將其放飛到蒼穹中。大三角常常技壓群芳，大放異彩，在空中總是飛得最高最遠，凌駕其他風箏上，引得散步遛彎遊人駐足、仰望、喝彩與拍照。我在得意歡喜之餘，吸飽了新鮮空氣、活動了懶散軀體、觀賞了夕陽美景，真是一舉多得。

樂哉！當人們還在竭力防禦新冠變異病毒之時，我一個花甲「東北佬」卻在加州 一處大操場公園草坪上，把一只彩色的大三角風箏放飛到萬里蒼穹，再度重溫童年鍾愛放牧風箏之樂趣。