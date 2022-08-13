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求職之路

安育怡

一年多以來火熱的就業市場，受到通貨膨脹、高利率、經濟衰退隱憂，風水輪流轉，最近竟連大科技公司都凍結招聘，甚至裁員；勞動市場的瞬息萬變，啟發我綜合自己和子姪們求職的經驗，對比今昔。

讀研究所時，我曾擔任指導教授的助教，為工業界講演示範。教授是公認的明日之星，研究的領域創新而實用，課程廣受歡迎，我也得到參與者諸多鼓勵，畢業前幾個月開始在學術文獻的徵才欄，尋找有興趣又合適的崗位，寄出履歷表耐心等待。

留學生的第一份工作得來不易，要說服公司你是最佳拍檔，願意贊助申請身分。幸運的是，我的論文可以應用於新藥的量產，受到關注，很快收到好幾個回覆，有機會到密蘇里、紐約、新澤西的大城市一遊。面談前一天享受豐盛的晚餐和美酒，當天則馬不停蹄地訪談演講，參觀工廠。獲聘後在新創公司、化學企業和製藥廠當中做出選擇，開啟職涯。

三年後大兒子出生，而先生完成博士後的研究，在離家三百多哩的城市，覓得理想的工作。沉醉在初為人母的喜悅 ，我欣然決定暫離職場，洗手作羹湯，陪伴著小寶貝探索新世界。

等兒子學會翻身、坐起來、爬行後，我看到報紙的徵才廣告，有一個生技公司正在擴張，為新成立的工程部招人，和我的資歷吻合，雄心壯志再度復甦。離開職場一陣子，再找工作難度升高，獲得應聘的關鍵，除了面試對答如流，令主考官印象深刻，更要歸功於我的指導教授和前老闆的大力推薦。

根據兒子、姪兒、姪女這幾年來求職的經驗，歸納出幾個共同點：各大學主辦的招聘博覽會，提供一個很好的橋梁，可在很短的時間挑選多個有興趣的單位自我介紹，爭取到面談的機會。大三暑期的實習工作攸關甚大，如果表現優異，受到公司領導認可，很可能為自己提前拿到聘書；想要在同一家機構拓展新的領域，可以嘗試接觸心儀的團隊，尋求主管的建議指導，進而成功轉職。

科技時代有一種求職方式，是由別家公司的人事官，透過類似領英等社群媒體，主動招攬人才。小兒子去年經常收到諮詢，被其中一家公司的產品所吸引，在兩個星期之內，完成數輪線上面試，成功受聘。進公司後，對企業文化讚譽有加，今年又引薦哥哥，兄弟共同打拚。

數位科技促成求職形式的多樣化，增快速度，提高效率；然而良好的人脈和口耳相傳的推薦，卻始終是求職成功的定海神針。回首來時路，衷心感謝我在職場遇到的每位良師貴人。

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